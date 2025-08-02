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TOGG Avrupa yollarında! İlk durağı belli oldu: Yerli otomobil TOGG T10X fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Avrupa sahnesine adım atıyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre, TOGG'un elektrikli SUV modeli T10X'in 2025 yılı sonlarında Almanya'da satışa sunulması planlanıyor. Yollara çıkacak olan TOGG T10X, ilk olarak Berlin'de otomobil tutkunlarının karşısında olacak. Avrupa pazarında büyük ilgi görmesi beklenen yerli araç için geri sayım başladı. Peki TOGG T10X'in Avrupa fiyatı ne olacak? İşte tahminler…

Giriş Tarihi: 02.08.2025 10:29
TOGG Avrupa yollarında! İlk durağı belli oldu: Yerli otomobil TOGG T10X fiyatı ne kadar olacak?

Yerli otomobil TOGG, Almanya çıkarmasına hazırlanıyor. 2025 sonunda satışa sunulması planlanan T10X modeli, geleneksel bayii sistemi yerine uygulama üzerinden online olarak satılacak. Satış tarihi ve fiyat bilgileri ise yakında fuarda açıklanacak. İki batarya seçeneğiyle sunulacak T10X, 314 km ve 523 km menzil sunan versiyonlarıyla Avrupa yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Almanya'da TOGG ne kadara satılacak? İşte fiyat tahminleri…

TOGG Avrupa yollarında! İlk durağı belli oldu: Yerli otomobil TOGG T10X fiyatı ne kadar olacak?

TOGG T10X, 2025 SONUNDA ALMANYA YOLLARINDA OLACAK

🔹Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un elektrikli modeli T10X'in 2025 sonunda Almanya'da satışa sunulmasının planlandığını duyurdu. Haberde, Almanya'nın yaşadığı otomobil tedarik krizinin ortasında Türkiye'den güçlü bir rakibin sahneye çıktığı vurgulandı.

🔹Bild'in haberine göre tamamen elektrikli T10X modeli, bu yıl önce Münih'teki IAA Mobility Fuarı'nda sergilenecek. Ardından da Almanya yollarında boy göstermeye başlayacak. Böylece TOGG, Avrupa pazarına ilk adımını Almanya ile atmış olacak.

🔹Haberde, TOGG'un Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında lider konumda olduğuna dikkat çekildi. 2025'in ilk yarısında 17 bin 101 adet T10X satıldığı, bunun da yaklaşık yüzde 20'lik bir pazar payına karşılık geldiği belirtildi. 2024 genelinde ise satışların 30 bin adedi geçtiği ve bu rakamın Tesla ile BYD'nin toplam satışlarını geride bıraktığı ifade edildi.

TOGG Avrupa yollarında! İlk durağı belli oldu: Yerli otomobil TOGG T10X fiyatı ne kadar olacak?

ALMANYA'DAKİ TÜRK VARLIĞI TESADÜF DEĞİL

🔹Bild, Almanya'nın TOGG için tesadüfi bir tercih olmadığını vurguladı. Ülkede yaşayan 3 milyondan fazla Türk kökenli vatandaşın, markanın pazarlama stratejisi açısından önemli bir potansiyel sunduğu kaydedildi. Stuttgart'ta hâlihazırda bir TOGG ofisinin bulunması da bu stratejiyi destekliyor.

🔹TOGG'un Almanya'daki satış modeli Türkiye'dekine benzer şekilde uygulanacak. Geleneksel bayii sistemi yerine, satışlar doğrudan dijital platform "Trumore" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

🔹TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'a da haberde geniş yer verildi. Karakaş'ın, 2011 yılında Alman Handelsblatt gazetesi tarafından "Yarının Yöneticisi" seçildiği hatırlatıldı. Haberde Karakaş'ın hedefinin, "herhangi bir zamanda değil, hemen küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir marka yaratmak" olduğu vurgulandı.

TOGG Avrupa yollarında! İlk durağı belli oldu: Yerli otomobil TOGG T10X fiyatı ne kadar olacak?

TÜRKİYE'DE TOGG FİYATLARI

Türkiye'de satışa sunulan Togg T10X modelleri, sabit fiyat politikasıyla öne çıkıyor. Ancak bu fiyatların içinde KDV ve ÖTV gibi vergiler yer alıyor. Güncel liste fiyatlarına göre:

🔸T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.440.000 TL

🔸T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 – 1.830.000 TL

Örneğin, 1.440.000 TL'lik standart menzil modelde vergiler şöyle hesaplanıyor:

🔸KDV (%20): Yaklaşık 240.000 TL

🔸ÖTV (%10): 109.090 TL

Bu vergiler düşüldüğünde, aracın vergisiz satış fiyatı yaklaşık 1.090.910 TL seviyesinde kalıyor.

TOGG Avrupa yollarında! İlk durağı belli oldu: Yerli otomobil TOGG T10X fiyatı ne kadar olacak?

ALMANYA'DA SADE VERGİ SİSTEMİ

Almanya'da araç satışlarında Türkiye'deki gibi bir ÖTV sistemi bulunmuyor. Sadece %19 oranında KDV (Mehrwertsteuer) uygulanıyor. Bu basitleştirilmiş vergi yapısı, Togg gibi markalar için ciddi bir maliyet avantajı anlamına geliyor.