TOGG Avrupa yollarında! İlk durağı belli oldu: Yerli otomobil TOGG T10X fiyatı ne kadar olacak?

ALMANYA'DAKİ TÜRK VARLIĞI TESADÜF DEĞİL

🔹Bild, Almanya'nın TOGG için tesadüfi bir tercih olmadığını vurguladı. Ülkede yaşayan 3 milyondan fazla Türk kökenli vatandaşın, markanın pazarlama stratejisi açısından önemli bir potansiyel sunduğu kaydedildi. Stuttgart'ta hâlihazırda bir TOGG ofisinin bulunması da bu stratejiyi destekliyor.

🔹TOGG'un Almanya'daki satış modeli Türkiye'dekine benzer şekilde uygulanacak. Geleneksel bayii sistemi yerine, satışlar doğrudan dijital platform "Trumore" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

🔹TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'a da haberde geniş yer verildi. Karakaş'ın, 2011 yılında Alman Handelsblatt gazetesi tarafından "Yarının Yöneticisi" seçildiği hatırlatıldı. Haberde Karakaş'ın hedefinin, "herhangi bir zamanda değil, hemen küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir marka yaratmak" olduğu vurgulandı.