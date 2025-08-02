TOGG Avrupa yollarında! İlk durağı belli oldu: Yerli otomobil TOGG T10X fiyatı ne kadar olacak?
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Avrupa sahnesine adım atıyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre, TOGG'un elektrikli SUV modeli T10X'in 2025 yılı sonlarında Almanya'da satışa sunulması planlanıyor. Yollara çıkacak olan TOGG T10X, ilk olarak Berlin'de otomobil tutkunlarının karşısında olacak. Avrupa pazarında büyük ilgi görmesi beklenen yerli araç için geri sayım başladı. Peki TOGG T10X'in Avrupa fiyatı ne olacak? İşte tahminler…
Giriş Tarihi: 02.08.2025 10:29