Kadraj Galeri Kadraj İkon Tıpkı annesi: Mert Yazıcıoğlu’nun annesiyle benzerliği dikkat çekti! Gören hayran kaldı

Tıpkı annesi: Mert Yazıcıoğlu’nun annesiyle benzerliği dikkat çekti! Gören hayran kaldı

Yeni sezonda atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Orhan Bey karakteriyle izleyici karşısına geçmeye hazırlanan Mert Yazıcıoğlu, kısa sürede gündem oldu. Yaşanan gelişme hem Yazıcıoğlu'nun hayranları hem de dizi izleyicisinde heyecan yaratırken ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen Yazıcıoğlu'nun annesi ile benzerliği dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Anneyi gördükten sonra Mert'in neden bu kadar yakışıklı olduğunu anladım" ifadelerini kullanırken bir başkası "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 16:42
Tıpkı annesi: Mert Yazıcıoğlu’nun annesiyle benzerliği dikkat çekti! Gören hayran kaldı

atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkacağını açıkladı.

Tıpkı annesi: Mert Yazıcıoğlu’nun annesiyle benzerliği dikkat çekti! Gören hayran kaldı

Yapılan duyuruda "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" ifadelerine yer verildi.

Tıpkı annesi: Mert Yazıcıoğlu’nun annesiyle benzerliği dikkat çekti! Gören hayran kaldı

Yaşanan gelişme hem Yazıcıoğlu'nun hayranları hem de dizi izleyicisinde heyecan yaratırken ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Tıpkı annesi: Mert Yazıcıoğlu’nun annesiyle benzerliği dikkat çekti! Gören hayran kaldı

Özellikle ailesi merak edilen Yazıcıoğlu'nun annesi ile benzerliği dikkat çekti.

Tıpkı annesi: Mert Yazıcıoğlu’nun annesiyle benzerliği dikkat çekti! Gören hayran kaldı

Bir sosyal medya kullanıcısı "Anneyi gördükten sonra Mert'in neden bu kadar yakışıklı olduğunu anladım" ifadelerini kullanırken bir başkası "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu.