Tıpkı annesi: Mert Yazıcıoğlu’nun annesiyle benzerliği dikkat çekti! Gören hayran kaldı

Yeni sezonda atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Orhan Bey karakteriyle izleyici karşısına geçmeye hazırlanan Mert Yazıcıoğlu, kısa sürede gündem oldu. Yaşanan gelişme hem Yazıcıoğlu'nun hayranları hem de dizi izleyicisinde heyecan yaratırken ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen Yazıcıoğlu'nun annesi ile benzerliği dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Anneyi gördükten sonra Mert'in neden bu kadar yakışıklı olduğunu anladım" ifadelerini kullanırken bir başkası "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu.