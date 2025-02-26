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THY Take-Off 101 başvuru ekranı 2025 | Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci) başvuru şartları neler?

Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine part-time iş imkanı sunan "Take-Off 101" programı için başvuruları başlattı. Öğrenciler, eğitim hayatlarına devam ederken THY bünyesinde deneyim kazanma fırsatı yakalayacak. Başvurular kariyer.net üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Peki THY Take-Off 101 başvurusu ne zaman? Şartlar neler? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 06:14
THY Take-Off 101 başvuru ekranı 2025 | Take-Off 101 Part-Time Öğrenci başvuru şartları neler?

Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine eğitim hayatları devam ederken iş deneyimi kazanma fırsatı sunan Take-Off 101 yetenek programının 2025 başvurularını başlattı. Program kapsamında öğrenciler yaklaşık bir yıl boyunca THY bünyesinde yarı zamanlı çalışma imkanına sahip olacak.

THY Take-Off 101 başvuru ekranı 2025 | Take-Off 101 Part-Time Öğrenci başvuru şartları neler?

Başvurular Ne Zaman Bitecek?

THY'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, başvurular 29 Mart 2025 tarihine kadar kabul edilecek. Adaylar, başvurularını kariyer.net üzerinden gerçekleştirebilecek.

THY Take-Off 101 başvuru ekranı 2025 | Take-Off 101 Part-Time Öğrenci başvuru şartları neler?

Kimler Başvurabilir?

Take-Off 101 programına başvuruda bulunacak adayların şu şartları karşılaması gerekiyor:

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak.
01.01.2001 ve sonrası doğumlu olmak.
En az 4 yıllık üniversitelerin 2., 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak.
Genel not ortalamasının en az 76/100 veya 3.00/4.00 olması ve bunu belgeleyebilmek.
İstanbul'daki THY ofislerinde haftada en az 2 gün tam zamanlı olmak üzere, haftada en fazla 30 saat çalışabilmek.
Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
İyi derecede İngilizce bilmek (Başvuru sürecinde İngilizce sınavı yapılacaktır).

THY Take-Off 101 başvuru ekranı 2025 | Take-Off 101 Part-Time Öğrenci başvuru şartları neler?

Değerlendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

Başvuru yapan adaylar, çok aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçecek. Süreç şu adımlardan oluşacak:

Online Genel Yetenek ve İngilizce Sınavı
Video Mülakat
Fikir Maratonu
Kişilik Envanteri
İngilizce Mülakat
Yüz yüze İnsan Kaynakları ve Teknik Mülakat

Gerekli görülmesi halinde ek değerlendirme aşamaları da uygulanabilecek.

THY Take-Off 101 başvuru ekranı 2025 | Take-Off 101 Part-Time Öğrenci başvuru şartları neler?

Gerekli Belgeler Neler?

Başvuru sırasında adaylardan bazı resmi belgeler istenecek. Bu belgeler şunlardır:

✅ Not Dökümü (Transkript)
✅ Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (E-Devlet üzerinden "Resmi" seçeneği ile alınmalı)
✅ SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu belge oluşturulmalı)