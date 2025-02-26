THY Take-Off 101 başvuru ekranı 2025 | Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci) başvuru şartları neler?
Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine part-time iş imkanı sunan "Take-Off 101" programı için başvuruları başlattı. Öğrenciler, eğitim hayatlarına devam ederken THY bünyesinde deneyim kazanma fırsatı yakalayacak. Başvurular kariyer.net üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Peki THY Take-Off 101 başvurusu ne zaman? Şartlar neler? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 06:14