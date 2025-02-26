THY Take-Off 101 başvuru ekranı 2025 | Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci) başvuru şartları neler?

Kimler Başvurabilir?

Take-Off 101 programına başvuruda bulunacak adayların şu şartları karşılaması gerekiyor:

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak.

01.01.2001 ve sonrası doğumlu olmak.

En az 4 yıllık üniversitelerin 2., 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak.

Genel not ortalamasının en az 76/100 veya 3.00/4.00 olması ve bunu belgeleyebilmek.

İstanbul'daki THY ofislerinde haftada en az 2 gün tam zamanlı olmak üzere, haftada en fazla 30 saat çalışabilmek.

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

İyi derecede İngilizce bilmek (Başvuru sürecinde İngilizce sınavı yapılacaktır).