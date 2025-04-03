Kadraj Galeri Kadraj İkon TEMU Türkiye'de yasaklandı mı, kapandı mı? Yurt dışından alışveriş yapmak artık yasak mı? Ticaret Bakanlığı açıkladı!

TEMU Türkiye'de yasaklandı mı, kapandı mı? Yurt dışından alışveriş yapmak artık yasak mı? Ticaret Bakanlığı açıkladı!

Türkiye'de e-ticaret sektörü hızla büyürken yurt dışı menşeli platformlar da Türk kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Bu siteler arasında son zamanlarda adından söz ettiren Temu da yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı yeni bir karar sonrası Temu ve benzeri yurt dışı menşeli e-ticaret siteleriyle ilgili soru işaretleri gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 09:09
TEMU Türkiye’de yasaklandı mı, kapandı mı? Yurt dışından alışveriş yapmak artık yasak mı? Ticaret Bakanlığı açıkladı!

Türkiye'de internetten yapılan alışverişlerin hızla arttığı bu dönemde tüketicilerin ürün güvenliği ve şeffaflık konusunda yaşadığı endişeleri ortadan kaldıracak önemli bir adım atılıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" yürürlüğe girecek.

TEMU Türkiye’de yasaklandı mı, kapandı mı? Yurt dışından alışveriş yapmak artık yasak mı? Ticaret Bakanlığı açıkladı!

Yurt dışından alışveriş yapmak yasaklandı mı?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada Bakanlık tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'nin 30 Ekim 2024 tarihli sayısında yayımlanan yönetmeliğin 5 aylık geçiş sürecinin ardından 1 Nisan'da yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Yurt dışından ülkeye satış yapan firmalara ilişkin değişikliklere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışından Türkiye'ye 'www.ticaret.gov.tr/duyurular' adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye'ye satış yapması mümkün olmayacak.

TEMU Türkiye’de yasaklandı mı, kapandı mı? Yurt dışından alışveriş yapmak artık yasak mı? Ticaret Bakanlığı açıkladı!

Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yer alan yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek.

TEMU Türkiye’de yasaklandı mı, kapandı mı? Yurt dışından alışveriş yapmak artık yasak mı? Ticaret Bakanlığı açıkladı!

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşması ve kurallara uyan yerli üretici ve satıcıların haksız rekabetten korunması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

TEMU Türkiye’de yasaklandı mı, kapandı mı? Yurt dışından alışveriş yapmak artık yasak mı? Ticaret Bakanlığı açıkladı!

TEMU KAPANDI MI?

Bakanlık, bu platformlar üzerinden yapılan alışverişlerin gelecekteki durumuna dair çeşitli düzenlemeler getirdi. Ancak Temu'nun henüz yasaklanmadığı ve internet sitesinin ülkemizde aktif olarak kullanılmaya devam ettiği belirtiliyor.