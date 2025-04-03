TEMU Türkiye'de yasaklandı mı, kapandı mı? Yurt dışından alışveriş yapmak artık yasak mı? Ticaret Bakanlığı açıkladı!
Türkiye'de e-ticaret sektörü hızla büyürken yurt dışı menşeli platformlar da Türk kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Bu siteler arasında son zamanlarda adından söz ettiren Temu da yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı yeni bir karar sonrası Temu ve benzeri yurt dışı menşeli e-ticaret siteleriyle ilgili soru işaretleri gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 09:09