Tek başvuruyla alın: Ziraat Bankası’ndan 300.000 TL kredi
Türkiye'deki kamu bankaları dijital bankacılık kanallarından sundukları tüketici kredisi paketlerini 18 Kasım 2025 itibarıyla revize etmeye devam ediyor. Müşterilerine şubeye gitme zorunluluğu olmadan, saniyeler içinde onaylanan yüksek limitli dijital kredi imkanı sağlayan Ziraat Bankası, nakit ihtiyacı olanlar için dikkat çeken bir finansman fırsatını hayata geçirdi. Peki 300 bin TL dijital kredi için kaç TL aylık taksit ödeniyor?
Giriş Tarihi: 18.11.2025 08:22