Türkiye'de nakit sıkışıklığı yaşayanlar direk olarak ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Bu krediler için de bankalar farklı farklı uygulamalar yapıyorlar. Son dönemlerde bazı ihtiyaç kredi kampanyalarının yıldızı parlıyor. Bu kampanyalardan birisinin de Ziraat Bankası'nın dijital kredi kampanyası olduğu bildirildi. Bu kampanya kapsamında müşteriler kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi çekebiliyorlar.