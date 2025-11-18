Kadraj Galeri Kadraj İkon Tek başvuruyla alın: Ziraat Bankası’ndan 300.000 TL kredi

Tek başvuruyla alın: Ziraat Bankası’ndan 300.000 TL kredi

Türkiye'deki kamu bankaları dijital bankacılık kanallarından sundukları tüketici kredisi paketlerini 18 Kasım 2025 itibarıyla revize etmeye devam ediyor. Müşterilerine şubeye gitme zorunluluğu olmadan, saniyeler içinde onaylanan yüksek limitli dijital kredi imkanı sağlayan Ziraat Bankası, nakit ihtiyacı olanlar için dikkat çeken bir finansman fırsatını hayata geçirdi. Peki 300 bin TL dijital kredi için kaç TL aylık taksit ödeniyor?

Giriş Tarihi: 18.11.2025 08:22
Türkiye'de nakit sıkışıklığı yaşayanlar direk olarak ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Bu krediler için de bankalar farklı farklı uygulamalar yapıyorlar. Son dönemlerde bazı ihtiyaç kredi kampanyalarının yıldızı parlıyor. Bu kampanyalardan birisinin de Ziraat Bankası'nın dijital kredi kampanyası olduğu bildirildi. Bu kampanya kapsamında müşteriler kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi çekebiliyorlar.

Faiz Oranı Nedir?

Ziraat Bankası dijital kredi kampanyası kapsamında çekilen ihtiyaç kredileri için uygulanan faiz oranı da merak konusu oluyor. Müşteriler bu kredi başvurusunda bulunduklarında Ziraat Bankası kredi hesaplamasını aylık yüzde 4,39 faizle yapıyor.

Kredi faizlerinde takip edilen yüksek seyir bu faiz oranında da etkili oluyor. Yine de piyasa ortalamasının altında bir faiz oranı ile dijital kredi kapsamında ihtiyaç kredisi temin edilebiliyor.

Ziraat Bankası Güncel Kredi Hesaplama Detayları

Ziraat Bankası, yeni dönemde ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. Bankanın resmi hesaplama aracında yer alan verilere göre 300.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çeken bir müşteri, 12 ay vadeyle geri ödeme yapabiliyor.

Bu kapsamda uygulanan aylık faiz oranı yüzde 4,39 seviyesinde bulunuyor. Buna göre, kredi çeken kişinin aylık taksit tutarı 35.210,56 TL olarak hesaplanıyor.