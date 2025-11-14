Kadraj Galeri Kadraj İkon Sıfır faiz rekoru! 100.000 TL anında cepte! Banka banka faizsiz kredi listesi

Sıfır faiz rekoru! 100.000 TL anında cepte! Banka banka faizsiz kredi listesi

Bankacılık sektöründe 'yeni müşteri' kapma yarışı, tarihi bir rekabet seviyesine ulaştı. Yüksek faiz oranları nedeniyle kredi kullanmaktan çekinen vatandaşlar için bankalar, adeta bir can simidi uzatarak sıfır faizli nakit desteklerini rekor seviyelere taşıdı. 17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla, bankaların sunduğu bu cazip fırsatlar arasında, özellikle dijital kanallar üzerinden yeni müşteri olanlara yönelik 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi/finansman paketleri öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 13:07 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 08:50
Sıfır faiz rekoru! 100.000 TL anında cepte! Banka banka faizsiz kredi listesi

Sektördeki son gelişmelere göre Albaraka Türk, 100.000 TL'ye varan %0 finansman oranıyla zirveye otururken, Akbank ve Enpara 6 aya kadar vadelerle 60.000 TL'lik cömert paketler sunuyor. Garanti BBVA, Türkiye Finans, DenizBank ve QNB Finansbank gibi devler de 90.000 TL'ye ulaşan faizsiz nakit avans seçenekleriyle rekabetteki yerini koruyor. İşte banka banka, sıfır faizle anında nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için en güncel fırsat listesi ve başvuru detayları...

1,5 milyon TL konut kredisi taksiti kaç TL? Ziraat Bankası ve Halkbank’tan yeni taksit tablosu!
1,5 milyon TL konut kredisi taksiti kaç TL? Ziraat Bankası ve Halkbank'tan yeni taksit tablosu!

Sıfır faiz rekoru! 100.000 TL anında cepte! Banka banka faizsiz kredi listesi

100.000 TL VE 6 AY VADE

Rekabette iki banka, sundukları tekliflerle diğerlerinden ayrışıyor. Biri en yüksek tutarı diğeri ise en uzun %0 faiz vadesini sunuyor.

Sıfır faiz rekoru! 100.000 TL anında cepte! Banka banka faizsiz kredi listesi

Albaraka Türk: 100.000 TL Veriyor

Katılım bankacılığı tarafında Albaraka Türk, %0 finansman oranıyla şu anda piyasadaki en yüksek tutarı (100.000 TL) sunarak dikkat çekiyor.

Finansman Oranı: %0

Tutar: 100.000 TL'ye varan

Sıfır faiz rekoru! 100.000 TL anında cepte! Banka banka faizsiz kredi listesi

Akbank Ve Enpara.com

Çoğu banka %0 faizi 3 ay ile sınırlarken, Akbank ve Enpara.com 6 aylık vade sunarak ödemeyi daha fazla yaymak isteyenlere hitap ediyor.

Banka: Akbank

Faiz Oranı: %0

Tutar: 60.000 TL Nakit Fırsatı

Vade: 6 Ay

Sıfır faiz rekoru! 100.000 TL anında cepte! Banka banka faizsiz kredi listesi

Banka: Enpara.com

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz ve Masrafsız)

Tutar: 60.000 TL'ye kadar alabilirsiniz

Vade: 6 Ay