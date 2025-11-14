Sıfır faiz rekoru! 100.000 TL anında cepte! Banka banka faizsiz kredi listesi
Bankacılık sektöründe 'yeni müşteri' kapma yarışı, tarihi bir rekabet seviyesine ulaştı. Yüksek faiz oranları nedeniyle kredi kullanmaktan çekinen vatandaşlar için bankalar, adeta bir can simidi uzatarak sıfır faizli nakit desteklerini rekor seviyelere taşıdı. 17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla, bankaların sunduğu bu cazip fırsatlar arasında, özellikle dijital kanallar üzerinden yeni müşteri olanlara yönelik 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi/finansman paketleri öne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 14.11.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 08:50