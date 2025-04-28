Tarım Kredi’den BİM ve A101’e hodri meydan: Yarı fiyatına satılıyor

Ayçiçek Yağı (5 Litre) – Tarım Kredi'de 5 litrelik ayçiçek yağı ~304 TL civarında satılıyor (Mart ayında 299 TL'den 304 TL'ye çıktı) Diğer zincir marketlerde aynı miktar yağ fiyatlarının 400 TL bandına kadar yükseldiği görüldü. Yani Tarım Kredi, sıvı yağda en ucuz fiyatı sunarak %20-25'e varan bir avantaj sağlıyor



Tereyağı (1 kg) – Kahvaltıların vazgeçilmezi tereyağında Tarım Kredi resmen fark yaratıyor. Tarım Kredi Market fiyatları ile 1 kilogram tereyağı 285 TL'ye kadar düşmüş durumda. Aynı kalitede tereyağı BİM, A101 gibi marketlerde 350-400 TL civarında seyrediyor.



