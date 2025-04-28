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Tarım Kredi'den BİM ve A101’e hodri meydan: Yarı fiyatına satılıyor

Tarım Kredi Market, temel tüketim ürünlerinde BİM ve A101'e göre daha uygun fiyatlar sunarak dikkat çekiyor. İşte 28 Nisan 2025 itibarıyla fiyat farkı olan ürünler!

Giriş Tarihi: 28.04.2025 13:16 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 13:24
Tarım Kredi’den BİM ve A101’e hodri meydan: Yarı fiyatına satılıyor

Tarım Kredi Market son dönemde yaptığı indirimlerle vatandaşın cebine doğrudan hitap ediyor. Yüksek enflasyon ve artan gıda fiyatları karşısında Tarım Kredi Market fiyatları adeta nefes aldıran cinsten. BİM ve A101 gibi dev zincirlerle kıyasıya rekabete giren Tarım Kredi, birçok üründe "hodri meydan" diyerek ucuz temel gıda ürünleri sunuyor.

Tarım Kredi’den BİM ve A101’e hodri meydan: Yarı fiyatına satılıyor

Marketfiyati.org.tr internet sitesine baktığımız zaman Tarım Kredi'nin pek çok üründe en ucuz fiyatı sunduğu ortaya çıkıyor.

Tarım Kredi’den BİM ve A101’e hodri meydan: Yarı fiyatına satılıyor

TARIM KREDİ MARKETTE FİYAT AVANTAJI

Tarım Kredi Market mutfakların vazgeçilmezi temel gıda ürünlerinde rakiplerini geride bırakıyor. Yapılan BİM A101 karşılaştırması gösteriyor ki Tarım Kredi birçok kalemde daha hesaplı. İşte bazı ürünlerde Tarım Kredi'nin öne çıkan fiyat avantajı:

Tarım Kredi’den BİM ve A101’e hodri meydan: Yarı fiyatına satılıyor

Ayçiçek Yağı (5 Litre) Tarım Kredi'de 5 litrelik ayçiçek yağı ~304 TL civarında satılıyor (Mart ayında 299 TL'den 304 TL'ye çıktı) Diğer zincir marketlerde aynı miktar yağ fiyatlarının 400 TL bandına kadar yükseldiği görüldü. Yani Tarım Kredi, sıvı yağda en ucuz fiyatı sunarak %20-25'e varan bir avantaj sağlıyor

Tereyağı (1 kg) – Kahvaltıların vazgeçilmezi tereyağında Tarım Kredi resmen fark yaratıyor. Tarım Kredi Market fiyatları ile 1 kilogram tereyağı 285 TL'ye kadar düşmüş durumda. Aynı kalitede tereyağı BİM, A101 gibi marketlerde 350-400 TL civarında seyrediyor.


Tarım Kredi’den BİM ve A101’e hodri meydan: Yarı fiyatına satılıyor

Süt (1 Litre) – Günlük süt fiyatlarında da Tarım Kredi'nin uygunluğu göze çarpıyor. Tarım Kredi'nin kendi markası yarım yağlı süt 1 litresi sadece 28,90 TL'den satılıyor. BİM'de Dost marka süt 1 L yaklaşık 38,90 TL fiyatla raflarda

Çay (1 kg Siyah Çay) – Çay tiryakileri için de ucuz temel gıda ürünleri Tarım Kredi'de. Kooperatifin kendi Karadeniz Siyah Çay markası 1000 gramlık paketi 149,90 TL'den sunuluyor. Benzer kalite büyük marka çaylar diğer marketlerde 180 TL dolaylarında olabiliyor.