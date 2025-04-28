Tarım Kredi’den BİM ve A101’e hodri meydan: Yarı fiyatına satılıyor

Tarım Kredi Market son dönemde yaptığı indirimlerle vatandaşın cebine doğrudan hitap ediyor. Yüksek enflasyon ve artan gıda fiyatları karşısında Tarım Kredi Market fiyatları adeta nefes aldıran cinsten. BİM ve A101 gibi dev zincirlerle kıyasıya rekabete giren Tarım Kredi, birçok üründe 'hodri meydan' diyerek ucuz temel gıda ürünleri sunuyor. Marketfiyati.org.tr internet sitesine baktığımız zaman Tarım Kredi'nin pek çok üründe en ucuz fiyatı sunduğu ortaya çıkıyor. TARIM KREDİ MARKETTE FİYAT AVANTAJI Tarım Kredi Market mutfakların vazgeçilmezi temel gıda ürünlerinde rakiplerini geride bırakıyor. Yapılan BİM A101 karşılaştırması gösteriyor ki Tarım Kredi birçok kalemde daha hesaplı. İşte bazı ürünlerde Tarım Kredi'nin öne çıkan fiyat avantajı: Ayçiçek Yağı (5 Litre) – Tarım Kredi'de 5 litrelik ayçiçek yağı ~304 TL civarında satılıyor (Mart ayında 299 TL'den 304 TL'ye çıktı) Diğer zincir marketlerde aynı miktar yağ fiyatlarının 400 TL bandına kadar yükseldiği görüldü. Yani Tarım Kredi, sıvı yağda en ucuz fiyatı sunarak %20-25'e varan bir avantaj sağlıyor Süt (1 Litre) – Günlük süt fiyatlarında da Tarım Kredi'nin uygunluğu göze çarpıyor. Tarım Kredi'nin kendi markası yarım yağlı süt 1 litresi sadece 28,90 TL'den satılıyor. BİM'de Dost marka süt 1 L yaklaşık 38,90 TL fiyatla raflarda Bulgur (Pilavlık, 5 kg) – Tarım Kredi'nin üreticiden halka sunduğu bakliyatlar da cep dostu. Örneğin 5 kilogram pilavlık bulgur Tarım Kredi Market'te 135 TL'ye alınabilirken, başka marketlerde ~150 TL'yi bulabiliyor. Kilo başına baktığımızda (~27 TL vs ~30 TL) Tarım Kredi'nin daha uygun olduğu net şekilde görülüyor. TEMİZLİK VE DİĞER ÜRÜNLERDE UYGUN FİYATLAR Tuvalet Kağıdı (40'lı Paket) – Tarım Kredi, büyük paket temizlik ürünlerinde bile avantaj sağlıyor. Örneğin 40 ruloluk tuvalet kağıdı paketi Tarım Kredi'de yalnızca 229,90 TL'ye satılıyor. Çamaşır Deterjanı (Sıvı, 3 L) – Bir diğer örnek, 3 litrelik sıvı çamaşır deterjanı (Peros gibi marka ürün) Tarım Kredi Market'te 129,90 TL fiyatla indirime girdi. Benzer deterjanlar A101 veya BİM'de genelde 150 TL üzerinde seyrederken, Tarım Kredi'nin kampanyası ile bu ürün daha uygun fiyata alınabiliyor. Kişisel Bakım Ürünleri – Tarım Kredi'de hijyen ve kişisel bakım reyonu da cep dostu. Örneğin marka hijyenik ped ürünleri Tarım Kredi aktüel kataloğunda 99,90 TL gibi fiyatlarla yer aldı. Şampuan, sabun gibi ürünlerde dönemsel indirimler yapılarak BİM ve A101 fiyatlarıyla kafa kafaya veya daha ucuz teklifler sunuluyor. Kaynaklar: Tarım Kredi ve rakip market fiyat listeleri, resmi aktüel kataloglar ve marketfiyati.org.tr karşılaştırma sitesinin verileri. Görseller takvim foto arşiv