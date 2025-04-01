Tarım Kredi Market 1-7 Nisan 2025 kataloğu | 22 üründe süper fiyatlar! TARSÜT tereyağı 84,90 TL'ye düştü
Tarım Kredi Kooperatif Market nisan ayına özel indirim kampanyasıyla müşterilerine büyük fırsatlar sunuyor. Gıda ve temizlik ürünlerinde önemli indirimlerin yer aldığı kampanya ekonomisini düşünen vatandaşlar için büyük avantajlar sağlıyor. Raflarda yerini alan indirimli ürünler hem temel gıda hem de temizlik kategorilerinde geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İşte Tarım Kredi'den 1-7 Nisan aktüel kataloğu...
Giriş Tarihi: 01.04.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 14:41