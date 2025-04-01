Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi Market 1-7 Nisan 2025 kataloğu | 22 üründe süper fiyatlar! TARSÜT tereyağı 84,90 TL'ye düştü

Tarım Kredi Market 1-7 Nisan 2025 kataloğu | 22 üründe süper fiyatlar! TARSÜT tereyağı 84,90 TL'ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif Market nisan ayına özel indirim kampanyasıyla müşterilerine büyük fırsatlar sunuyor. Gıda ve temizlik ürünlerinde önemli indirimlerin yer aldığı kampanya ekonomisini düşünen vatandaşlar için büyük avantajlar sağlıyor. Raflarda yerini alan indirimli ürünler hem temel gıda hem de temizlik kategorilerinde geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İşte Tarım Kredi'den 1-7 Nisan aktüel kataloğu...

Giriş Tarihi: 01.04.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 14:41
Tarım Kredi Market 1-7 Nisan 2025 kataloğu | 22 üründe kat kat fırsat yağacak: 40’lı tuvalet kağıdı 229 TL’ye düştü

Market raflarında yerini alan indirimli ürünler arasında sucuk, bütün piliç, yoğurt, zeytin, bal ve peynir gibi temel gıda ürünleri dikkat çekiyor. Vatandaşlar Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin edebilecek.

Tarım Kredi Market 1-7 Nisan 2025 kataloğu | 22 üründe kat kat fırsat yağacak: 40’lı tuvalet kağıdı 229 TL’ye düştü

Doğal Diş Macunu Çeşitleri: 99,90 TL

Tarım Kredi Market 1-7 Nisan 2025 kataloğu | 22 üründe kat kat fırsat yağacak: 40’lı tuvalet kağıdı 229 TL’ye düştü

Dondurulmuş Somon: 189,90 TL

Tarım Kredi Market 1-7 Nisan 2025 kataloğu | 22 üründe kat kat fırsat yağacak: 40’lı tuvalet kağıdı 229 TL’ye düştü

Pilavlık Bulgur: 62,50 TL

Tarım Kredi Market 1-7 Nisan 2025 kataloğu | 22 üründe kat kat fırsat yağacak: 40’lı tuvalet kağıdı 229 TL’ye düştü

Süzme Çiçek Bal: 174,90 TL