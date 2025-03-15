Tapu ve Kadastro personel alımı şartları neler? TKGM 900 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Türkiye genelindeki çeşitli illerde görev alacak toplam 900 sözleşmeli personel alımı yapacağını resmi web sitesinden duyurdu. İlanın ardından, adaylar için başvuru süreci 19 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Peki, bu alıma başvuracak kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar neler? TKGM'nin sözleşmeli personel alımı için başvuru süresi ne zaman sona erecek? İşte Tapu ve Kadastro personel alımına dair tüm detaylar.