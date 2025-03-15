Tapu ve Kadastro personel alımı şartları neler? TKGM 900 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bir çok ilde, çeşitli branşlarda toplam 900 sözleşmeli personel alacağını resmi sitesinden duyurdu. Yayımlanan ilana göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için başvurular 19 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Peki Tapu ve Kadastro personel alımı şartları neler? TKGM 900 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? İşte sürece ilişkin detaylar.
Giriş Tarihi: 15.03.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 16:31