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Tapu ve Kadastro personel alımı şartları neler? TKGM 900 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bir çok ilde, çeşitli branşlarda toplam 900 sözleşmeli personel alacağını resmi sitesinden duyurdu. Yayımlanan ilana göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için başvurular 19 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Peki Tapu ve Kadastro personel alımı şartları neler? TKGM 900 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? İşte sürece ilişkin detaylar.

Giriş Tarihi: 15.03.2025 16:24 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 16:31
Tapu ve Kadastro personel alımı şartları neler? TKGM 900 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Türkiye genelindeki çeşitli illerde görev alacak toplam 900 sözleşmeli personel alımı yapacağını resmi web sitesinden duyurdu. İlanın ardından, adaylar için başvuru süreci 19 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Peki, bu alıma başvuracak kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar neler? TKGM'nin sözleşmeli personel alımı için başvuru süresi ne zaman sona erecek? İşte Tapu ve Kadastro personel alımına dair tüm detaylar.

Tapu ve Kadastro personel alımı şartları neler? TKGM 900 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Adaylar, başvurularını 19 Mart 2025 ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında e-devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Başvuru süreci saat 23:59'da sona erecek.

Tapu ve Kadastro personel alımı şartları neler? TKGM 900 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Adaylardan başvuru sırasında kimlik bilgileri, KPSS puanı, eğitim durumu, adli sicil kaydı ve erkek adaylar için askerlik bilgileri e-devlet üzerinden alınacak.

Bu sebeple adaylardan herhangi bir belge talep edilmeyecek.

Tapu ve Kadastro personel alımı şartları neler? TKGM 900 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Alınacak Personel Sayısı ve Branşlar

Toplamda 900 sözleşmeli personel alımı yapılacak olup, branşlar aşağıdaki şekilde dağıtılacak:

  • 19 Sözleşmeli Avukat,
  • 363 Sözleşmeli Mühendis,
  • 80 Büro Personeli,
  • 436 Sözleşmeli Tekniker.
Tapu ve Kadastro personel alımı şartları neler? TKGM 900 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Başvuru Değerlendirme Süreci

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi-Kariyer Kapısı Sistemi tarafından, adayların KPSS (B) grubu puanı ve tercihleri doğrultusunda, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, sıraya konulmak suretiyle yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek olup, asil olarak atanmaya hak kazanan aday sayısının iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir.