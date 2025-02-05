Kadraj Galeri Kadraj İkon Şubat ayı yaşlılık maaşı yattı mı 2025? Zamlı 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?

Şubat ayı yaşlılık maaşı yattı mı 2025? Zamlı 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?

Şubat ayının başlamasıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli bireyler için maaş ödeme tarihi merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak maaş alan yaşlı ve engelli vatandaşların bu ay yapılması beklenen ödemeleri için müjdeli haberi verdi. 2025 yılı memur ve emekli zammının ardından yaşlılık ve engelli maaşlarında da önemli bir artış yapıldı.

Giriş Tarihi: 05.02.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:30
Şubat ayı yaşlılık maaşı yattı mı 2025? Zamlı 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?

İhtiyaç sahibi vatandaşların merakla beklediği 2025 Şubat ayı yaşlı ve engelli maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Bakan, toplamda 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Şubat ayı yaşlılık maaşı yattı mı 2025? Zamlı 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?

Bakan Göktaş'tan Önemli Açıklamalar

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarının hayata geçirildiğini belirtti. Ayrıca, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımının sağlanması, bağımsız yaşamaları için her alanda destek olunduğunu vurguladı.

Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar tüm alanlarda engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanındayız. Bu doğrultuda Şubat ayı için 3,8 milyar lira yaşlı aylığı, 3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tutarındaki ödemeleri hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Şubat ayı yaşlılık maaşı yattı mı 2025? Zamlı 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?

2025 Yaşlılık Maaşı Ne Kadar Oldu?

2025 yılı itibariyle 65 yaş ve üzeri yaşlılara ödenen aylıklar da artış gösterdi. 65 yaş aylığı, 4.181,63 TL'den yapılan memur maaşı zammı ile 4.664 TL'ye yükseldi. Bu artış, yaşlı vatandaşlar için önemli bir destek sağlıyor.

Şubat ayı yaşlılık maaşı yattı mı 2025? Zamlı 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?

Bu gelişme, yaşlı ve engelli maaşlarının belirli aralıklarla artarak sosyal yardımların güçlendirildiğini ve devletin bu alandaki taahhüdünü sürdürdüğünü gösteriyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)