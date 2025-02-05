Şubat ayı yaşlılık maaşı yattı mı 2025? Zamlı 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?

Bakan Göktaş'tan Önemli Açıklamalar

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarının hayata geçirildiğini belirtti. Ayrıca, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımının sağlanması, bağımsız yaşamaları için her alanda destek olunduğunu vurguladı.

Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar tüm alanlarda engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanındayız. Bu doğrultuda Şubat ayı için 3,8 milyar lira yaşlı aylığı, 3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tutarındaki ödemeleri hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.