Şubat ayı yaşlılık maaşı yattı mı 2025? Zamlı 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?
Şubat ayının başlamasıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli bireyler için maaş ödeme tarihi merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak maaş alan yaşlı ve engelli vatandaşların bu ay yapılması beklenen ödemeleri için müjdeli haberi verdi. 2025 yılı memur ve emekli zammının ardından yaşlılık ve engelli maaşlarında da önemli bir artış yapıldı.
Giriş Tarihi: 05.02.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:30