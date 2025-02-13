Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç?

2025 Şubat Ayı Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK, Türkiye'deki enflasyon oranlarını her ayın 3. günü açıklıyor. Ancak, Şubat ayı verileri bir hafta kadar ertelenecek. 2025 Şubat ayı enflasyon rakamları, 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak. Bu açıklama, hem ekonomi profesyonelleri hem de vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle izlenecek.