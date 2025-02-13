Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak ayında önemli artışlar göstermişti. TÜFE, Ocak ayında aylık bazda yüzde 5,03 oranında bir artış yaşarken Yİ-ÜFE'deki artış ise yüzde 3,06 olmuştu. Yıllık enflasyon oranlarında ise, TÜFE'de yüzde 42,12, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 27,2 artış kaydedildi. Şimdi ise tüm gözler 2025 Şubat ayına ait enflasyon verilerine çevrili. Peki bu önemli veriler ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen takvim.
Giriş Tarihi: 13.02.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:30