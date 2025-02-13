Kadraj Galeri Kadraj İkon Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç?

Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak ayında önemli artışlar göstermişti. TÜFE, Ocak ayında aylık bazda yüzde 5,03 oranında bir artış yaşarken Yİ-ÜFE'deki artış ise yüzde 3,06 olmuştu. Yıllık enflasyon oranlarında ise, TÜFE'de yüzde 42,12, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 27,2 artış kaydedildi. Şimdi ise tüm gözler 2025 Şubat ayına ait enflasyon verilerine çevrili. Peki bu önemli veriler ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen takvim.

Giriş Tarihi: 13.02.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:30
Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç?

2025 yılının ikinci enflasyon verileri Türkiye'nin ekonomik gündeminde önemli bir yer tutuyor. Ev sahipleri, kiracılar ve yatırımcılar, Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu veriyi açıklamak için belirli bir takvim izliyor. İşte 2025 Şubat ayı enflasyon açıklaması ile ilgili önemli bilgiler.

Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç?

2025 Şubat Ayı Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK, Türkiye'deki enflasyon oranlarını her ayın 3. günü açıklıyor. Ancak, Şubat ayı verileri bir hafta kadar ertelenecek. 2025 Şubat ayı enflasyon rakamları, 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak. Bu açıklama, hem ekonomi profesyonelleri hem de vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle izlenecek.

Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç?

2025 Ocak Ayı Enflasyon Rakamları

TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerini geçtiğimiz hafta açıkladı. Ocak 2025 itibariyle Türkiye'de yıllık enflasyon oranları dikkat çekici bir artış gösterdi. Ocak ayında, tüketici fiyatları (TÜFE) yıllık bazda yüzde 42,12 artarken, yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) ise yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç?

Aylık enflasyon artışı da önemli bir göstergeydi. TÜFE, Ocak ayında yüzde 5,03 oranında bir artış gösterirken, Yİ-ÜFE'de aylık artış yüzde 3,06 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, ekonominin genel seyri ve enflasyonla mücadeleye dair ipuçları veriyor.

Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi kaç?

Enflasyonun Seferi: 2023'ten Bu Yana En Düşük Yıllık Enflasyon

TÜFE'deki yıllık enflasyon, Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 42,12 oldu. Temmuz 2023'te bu oran yüzde 47,83 olarak tespit edilmişti.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)