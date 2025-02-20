Şubat ayı burs parası yattı mı? 2025 İOKBS burs parası ne kadar oldu?
İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) burslarının 2025 yılı Şubat ödemeleri, öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Her yıl olduğu gibi Şubat ayı bursları da belirli tarihlerde hesaplara yatırılacak. Öğrenciler burslarının yatırılacağı tarihleri öğrenmek için dikkatle takipte. 2025 yılı için belirlenen yeni burs miktarı da araştırılmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:34