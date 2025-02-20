Şubat ayı burs parası yattı mı? 2025 İOKBS burs parası ne kadar oldu?

Şubat İOKBS Bursları Ne Zaman Yatacak?

Her ay düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burs ödemeleri yapılan İOKBS bursları, Şubat ayında da hesaplara yatırılacak. Öğrenciler ve veliler, burslarının yatırılacağı tarihi öğrenmek için sıkça sorgulama yapıyor. Şubat ayı İOKBS bursları, her ay olduğu gibi 15-25 tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına aktarılacak. Ancak, ödemelerin şehirler arasında değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.