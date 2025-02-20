Kadraj Galeri Kadraj İkon Şubat ayı burs parası yattı mı? 2025 İOKBS burs parası ne kadar oldu?

Şubat ayı burs parası yattı mı? 2025 İOKBS burs parası ne kadar oldu?

İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) burslarının 2025 yılı Şubat ödemeleri, öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Her yıl olduğu gibi Şubat ayı bursları da belirli tarihlerde hesaplara yatırılacak. Öğrenciler burslarının yatırılacağı tarihleri öğrenmek için dikkatle takipte. 2025 yılı için belirlenen yeni burs miktarı da araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:34
Şubat ayı burs parası yattı mı? 2025 İOKBS burs parası ne kadar oldu?

Şubat ayı burs ödemeleri öğrenci ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Ocak ayı burs ödemelerinin ardından şimdi de Şubat ayında yapılacak ödemeler gündemde. Peki 2025 yılı Şubat İOKBS bursları hesaplara yattı mı? 2025 yılı için burs miktarı ne kadar?

Şubat ayı burs parası yattı mı? 2025 İOKBS burs parası ne kadar oldu?

Şubat İOKBS Bursları Ne Zaman Yatacak?

Her ay düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burs ödemeleri yapılan İOKBS bursları, Şubat ayında da hesaplara yatırılacak. Öğrenciler ve veliler, burslarının yatırılacağı tarihi öğrenmek için sıkça sorgulama yapıyor. Şubat ayı İOKBS bursları, her ay olduğu gibi 15-25 tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına aktarılacak. Ancak, ödemelerin şehirler arasında değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Şubat ayı burs parası yattı mı? 2025 İOKBS burs parası ne kadar oldu?

İOKBS Burs Miktarları 2025'te Ne Kadar?

2024 yılı için İOKBS burs miktarı yaklaşık 1.500 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025 yılı için belirlenen yeni burs miktarı, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden güncellenmiş durumda.

Şubat ayı burs parası yattı mı? 2025 İOKBS burs parası ne kadar oldu?

2025 yılı için İOKBS bursu 2.015,00 TL oldu. Bu artış, öğrencilerin burslarına önemli bir katkı sağlayacak.

Şubat ayı burs parası yattı mı? 2025 İOKBS burs parası ne kadar oldu?

Burs Ödemeleri Nereden Yapılıyor?

İOKBS bursları, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla ödeniyor. Öğrenciler, PTT üzerinden burslarını alıyorsa, PTT canlı destek hizmeti üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası bilgileriyle bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.