Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things 5. sezon 1. bölüm saat kaçta yayınlanacak? 2025 final sezonu tarihi

Stranger Things'in Konusu

1980'lerin başında, kurgusal küçük kasaba Hawkins, Indiana'da geçen Stranger Things, Hawkins Ulusal Laboratuvarı'nda gizlice yapılan paranormal deneylerin sonucunda ortaya çıkan "Baş Aşağı" adlı alternatif evrende yaşanan korku dolu olayları konu alıyor.

İlk sezonda, küçük Will Byers'ın "Baş Aşağı"ndan gelen gizemli bir yaratık tarafından kaçırılmasıyla başlayan hikaye, annesi Joyce, kasabanın polis şefi Jim Hopper ve Will'in arkadaşları tarafından sürdürülen kurtarma operasyonlarıyla derinleşiyor. Eleven adlı özel güçlere sahip genç bir kızın laboratuvardan kaçması ve gruba katılması, macerayı daha da ilgi çekici hale getiriyor.

Sonraki sezonlarda ise bu doğaüstü tehdidin büyüklüğü, kasaba halkının hayatını tehdit edecek seviyeye ulaşırken, arkadaşlık, cesaret ve sırlarla dolu yeni hikayeler ekranlara taşınıyor.