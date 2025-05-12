Kadraj Galeri Kadraj İkon SSK ve BAĞKUR emeklilerine %17.82'lik zam! En düşük maaş 14.469 TL'den 17 bin 42 TL'ye yükselecek! Refah payı dahil...

SSK ve BAĞKUR emeklilerine %17.82'lik zam! En düşük maaş 14.469 TL'den 17 bin 42 TL'ye yükselecek! Refah payı dahil...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranı son dört aylık enflasyon verilerine göre yüzde 13.36 olarak belirlendi. Ekonomistlerin ve uzmanların tahminleri bu oranın yılın ikinci yarısında daha da artabileceğini gösteriyor. Enflasyon tahminlerine göre artış oranı yüzde 17.82'ye kadar çıkabilir. Peki emekliler için daha fazla bir artış söz konusu olabilir mi? Refah payı uygulanacak mı? Taban aylık ücretlerde bir güncelleme yapılacak mı? İşte bu önemli soruların yanıtları.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 08:35 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 08:35
SSK ve BAĞKUR emeklilerine %17.82’lik zam! En düşük maaş 14.469 TL’den 17 bin 42 TL’ye yükselecek! Refah payı dahil...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki ay hem bayram ikramiyesi hem de maaş zammı ile emeklilerin gelirlerinde artış yaşanacak. Temmuz ayında yapılacak zam özellikle enflasyon oranlarına bağlı olarak hesaplanacak. Hem şimdiye kadar açıklanan veriler hem de ekonomistlerin tahminleri emekli maaşlarında yapılacak artışı gözler önüne seriyor. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı rehberi.

SSK ve BAĞKUR emeklilerine %17.82’lik zam! En düşük maaş 14.469 TL’den 17 bin 42 TL’ye yükselecek! Refah payı dahil...

Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?

Emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş zammı, bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon oranına bağlı olarak belirlenecek. 2024 yılının ilk dört ayında açıklanan enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı %13.36 olarak kesinleşti.

SSK ve BAĞKUR emeklilerine %17.82’lik zam! En düşük maaş 14.469 TL’den 17 bin 42 TL’ye yükselecek! Refah payı dahil...

Geride kalan iki aylık enflasyon verisi ile birlikte Temmuz ayında maaşlara yapılacak toplam zam oranının %17.82 olması bekleniyor.

SSK ve BAĞKUR emeklilerine %17.82’lik zam! En düşük maaş 14.469 TL’den 17 bin 42 TL’ye yükselecek! Refah payı dahil...

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Mayıs ayı için enflasyon tahmini %2.2, Haziran içinse %1.7.

SSK ve BAĞKUR emeklilerine %17.82’lik zam! En düşük maaş 14.469 TL’den 17 bin 42 TL’ye yükselecek! Refah payı dahil...

Bu oranların gerçekleşmesi durumunda emekli maaşlarına yapılacak zammın %17.82 seviyesinde olacağı öngörülüyor.