SSK ve BAĞKUR emeklilerine %17.82'lik zam! En düşük maaş 14.469 TL'den 17 bin 42 TL'ye yükselecek! Refah payı dahil...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranı son dört aylık enflasyon verilerine göre yüzde 13.36 olarak belirlendi. Ekonomistlerin ve uzmanların tahminleri bu oranın yılın ikinci yarısında daha da artabileceğini gösteriyor. Enflasyon tahminlerine göre artış oranı yüzde 17.82'ye kadar çıkabilir. Peki emekliler için daha fazla bir artış söz konusu olabilir mi? Refah payı uygulanacak mı? Taban aylık ücretlerde bir güncelleme yapılacak mı? İşte bu önemli soruların yanıtları.
Giriş Tarihi: 12.05.2025 08:35
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 08:35