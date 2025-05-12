SSK ve BAĞKUR emeklilerine %17.82’lik zam! En düşük maaş 14.469 TL’den 17 bin 42 TL’ye yükselecek! Refah payı dahil...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki ay hem bayram ikramiyesi hem de maaş zammı ile emeklilerin gelirlerinde artış yaşanacak. Temmuz ayında yapılacak zam özellikle enflasyon oranlarına bağlı olarak hesaplanacak. Hem şimdiye kadar açıklanan veriler hem de ekonomistlerin tahminleri emekli maaşlarında yapılacak artışı gözler önüne seriyor. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı rehberi.