SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest: 24 bin TL ek ödeme 27-31 Ocak arası hesaplara geçiyor!

Milyonlarca emeklinin maaşının bu ay yapılan yüzde 15.75'lik artışla birlikte en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılması bankalar arasındaki promosyon rekabetini alevlendirdi. Bankalar, emekli maaşlarını taşıyan milyonlarca vatandaş için sundukları promosyon tutarlarını artırarak, daha fazla emekliye ulaşmayı hedefliyor. Özel bankalar arasındaki yarış, promosyon miktarlarını ek ödemelerle birlikte 21 bin TL'ye kadar çıkarırken, kamu bankalarının da bu rekabete katılması için hazırlık yaptığı belirtildi.