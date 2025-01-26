SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest: 24 bin TL ek ödeme 27-31 Ocak arası hesaplara geçiyor!

SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest: 21 bin TL ek ödeme 27-31 Ocak arası hesaplara geçiyor!
Emekli maaşlarına yapılan zamlardan sonra bankalar emeklilere sundukları promosyon tekliflerini gözden geçirdi. Emekli maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlar için sunulan promosyonlar 21.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu artış bankalar arasındaki rekabetin daha da kızışmasına yol açarken promosyon miktarlarının önümüzdeki dönemde daha da yükselmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 26.01.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 10:14