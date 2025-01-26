Kadraj Galeri Kadraj İkon SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest: 21 bin TL ek ödeme 27-31 Ocak arası hesaplara geçiyor!

SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest: 21 bin TL ek ödeme 27-31 Ocak arası hesaplara geçiyor!

Emekli maaşlarına yapılan zamlardan sonra bankalar emeklilere sundukları promosyon tekliflerini gözden geçirdi. Emekli maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlar için sunulan promosyonlar 21.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu artış bankalar arasındaki rekabetin daha da kızışmasına yol açarken promosyon miktarlarının önümüzdeki dönemde daha da yükselmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 26.01.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 10:14
SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest: 24 bin TL ek ödeme 27-31 Ocak arası hesaplara geçiyor!

Milyonlarca emeklinin maaşının bu ay yapılan yüzde 15.75'lik artışla birlikte en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılması bankalar arasındaki promosyon rekabetini alevlendirdi. Bankalar, emekli maaşlarını taşıyan milyonlarca vatandaş için sundukları promosyon tutarlarını artırarak, daha fazla emekliye ulaşmayı hedefliyor. Özel bankalar arasındaki yarış, promosyon miktarlarını ek ödemelerle birlikte 21 bin TL'ye kadar çıkarırken, kamu bankalarının da bu rekabete katılması için hazırlık yaptığı belirtildi.

SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest: 24 bin TL ek ödeme 27-31 Ocak arası hesaplara geçiyor!

Emekli Promosyon Rekabeti: Yeni Tavan 24 Bin TL

Emeklilerin maaşlarına yapılan artış, bankaların promosyon politikalarını yeniden gözden geçirmelerine yol açtı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz yıl 19 banka ile yaptığı protokolle emekli promosyonlarını güncellemişti. Ancak, aradan geçen süre zarfında yüksek enflasyon ve artan emekli maaşları, bankaların promosyon tekliflerini gözden geçirmelerine neden oldu.

SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest: 24 bin TL ek ödeme 27-31 Ocak arası hesaplara geçiyor!

2025 yılı için yapılan yeni düzenlemelerle, promosyon ödemelerinde önemli bir artış bekleniyor. Mevcut promosyon tavanı 12 bin TL iken, yapılan düzenlemelerle bu miktarın iki katına çıkarak 24 bin TL'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Bu durumda, emekliler en düşük 10 bin TL promosyon ödemesi alacak.

SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest: 24 bin TL ek ödeme 27-31 Ocak arası hesaplara geçiyor!

Eski Emekliler de Zamlı Promosyondan Faydalanacak

Yeni protokolle dikkat çeken bir diğer önemli gelişme geçtiğimiz yıl kampanyaya katılan emeklilerin de zamlı promosyonlardan faydalanabileceği oldu. Emekliler sadece eski ve yeni tutar arasındaki farkı değil protokol süresine göre tam ödeme alacak. Bu durum emeklilere geçmişte aldıkları promosyonları iyileştirme fırsatı sunuyor.

SSK BAĞKUR emeklisine çifte jest: 24 bin TL ek ödeme 27-31 Ocak arası hesaplara geçiyor!

Emekli Promosyon Kampanyalarına Genel Bakış

Birçok banka, 2025 yılı için emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. İşte bu bankaların sunduğu avantajlar:

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, SGK emekli maaş ödemelerini bankadan alacak emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlıyor.