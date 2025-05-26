SSK 4A 4B 4C emeklisi dikkat! 14.469-18.750 TL maaş listesine özel Ziraat, İş Bankası ve Garanti’den promosyon avantajı

Emekli maaşlarına ek gelir sağlamak üzere bankaların sunduğu promosyon kampanyaları 2025 yılında da yoğun ilgi görüyor. Hem kamu hem de özel bankalar, emeklilere cazip fırsatlar sunarak rekabeti artırıyor. Peki, 2025 yılında emeklilere en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte Türkiye'nin önde gelen 12 bankasının güncel promosyon detayları ve ödeme tutarları.