Kadraj Galeri Kadraj İkon SSK 4A 4B 4C emeklisi dikkat! 14.469-18.750 TL maaş listesine özel Ziraat, İş Bankası ve Garanti’den promosyon avantajı

SSK 4A 4B 4C emeklisi dikkat! 14.469-18.750 TL maaş listesine özel Ziraat, İş Bankası ve Garanti’den promosyon avantajı

Emekli vatandaşların ekonomik desteklerinde önemli bir yer tutan emekli promosyon kampanyaları 2025 Mayıs ayında da gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emeklinin faydalandığı bu kampanyalarda bankalar, rekabeti artırmak ve müşteri sayısını yükseltmek için yeni avantajlar ve güncellemeler sunuyor. Peki bu yıl en yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınıyor? İşte banka banka detaylar.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 08:56
SSK 4A 4B 4C emeklisi dikkat! 14.469-18.750 TL maaş listesine özel Ziraat, İş Bankası ve Garanti’den promosyon avantajı

Emekli maaşlarına ek gelir sağlamak üzere bankaların sunduğu promosyon kampanyaları 2025 yılında da yoğun ilgi görüyor. Hem kamu hem de özel bankalar, emeklilere cazip fırsatlar sunarak rekabeti artırıyor. Peki, 2025 yılında emeklilere en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte Türkiye'nin önde gelen 12 bankasının güncel promosyon detayları ve ödeme tutarları.

SSK 4A 4B 4C emeklisi dikkat! 14.469-18.750 TL maaş listesine özel Ziraat, İş Bankası ve Garanti’den promosyon avantajı

Emekli Promosyonlarında Rekabet Zirvede

Emekli promosyonları emekli vatandaşların maaşlarını taşımaları karşılığında banka tarafından verilen nakit destekler olarak öne çıkıyor. Bankalar, promosyon miktarlarını artırarak müşterilerini kendilerine çekmeye çalışıyor.

SSK 4A 4B 4C emeklisi dikkat! 14.469-18.750 TL maaş listesine özel Ziraat, İş Bankası ve Garanti’den promosyon avantajı

2025 yılında promosyon kampanyalarında öne çıkan bankalar arasında Ziraat Bankası, Garanti BBVA, ING Bank, Halkbank, QNB, İş Bankası, Türkiye Finans, Akbank, Denizbank, Şekerbank, Yapı Kredi ve Vakıfbank yer alıyor.

SSK 4A 4B 4C emeklisi dikkat! 14.469-18.750 TL maaş listesine özel Ziraat, İş Bankası ve Garanti’den promosyon avantajı

Banka Banka 2025 Emekli Promosyonları
Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

SSK 4A 4B 4C emeklisi dikkat! 14.469-18.750 TL maaş listesine özel Ziraat, İş Bankası ve Garanti’den promosyon avantajı

Garanti BBVA

10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL

10.000 - 15.000 TL: 10.000 TL

15.000 - 20.000 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
(13-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında üç yıl taahhütle geçerli)