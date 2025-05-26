SSK 4A 4B 4C emeklisi dikkat! 14.469-18.750 TL maaş listesine özel Ziraat, İş Bankası ve Garanti’den promosyon avantajı
Emekli vatandaşların ekonomik desteklerinde önemli bir yer tutan emekli promosyon kampanyaları 2025 Mayıs ayında da gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emeklinin faydalandığı bu kampanyalarda bankalar, rekabeti artırmak ve müşteri sayısını yükseltmek için yeni avantajlar ve güncellemeler sunuyor. Peki bu yıl en yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınıyor? İşte banka banka detaylar.
Giriş Tarihi: 26.05.2025 08:56