Sosyal yardım ödemelerine %16.71 zam: Miktar yükseliyor, 4.345 - 5.443 - 11.817 TL yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı...

Enflasyon Farkı Belirleyici Olacak

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, yaklaşık 4 milyon memura yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte enflasyon farkı da yansıtılacak. Bu oranların birleşimiyle birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 16-17 aralığında bir artış öngörülüyor.