Sosyal yardım ödemelerine %16.71 zam: Miktar yükseliyor, 4.345 - 5.443 - 11.817 TL yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı...
Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artış oranı sadece kamu çalışanlarını değil çok daha geniş bir kesimi doğrudan ilgilendiriyor. Yaklaşık 4 milyon memura yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon farkı eklenecek. Bu oran, memur emeklilerinin aylıklarına da aynı şekilde yansıyacak. Değişim bununla sınırlı kalmayacak. Sosyal yardımlardan kıdem tazminatı tavanına kadar birçok ödeme kalemi yeniden şekillenecek.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 08:21