Kadraj Galeri Kadraj İkon Sosyal yardım ödemelerine %16.71 zam: Miktar yükseliyor, 4.345 - 5.443 - 11.817 TL yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı...

Sosyal yardım ödemelerine %16.71 zam: Miktar yükseliyor, 4.345 - 5.443 - 11.817 TL yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı...

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artış oranı sadece kamu çalışanlarını değil çok daha geniş bir kesimi doğrudan ilgilendiriyor. Yaklaşık 4 milyon memura yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve ilk 6 aylık enflasyon farkı eklenecek. Bu oran, memur emeklilerinin aylıklarına da aynı şekilde yansıyacak. Değişim bununla sınırlı kalmayacak. Sosyal yardımlardan kıdem tazminatı tavanına kadar birçok ödeme kalemi yeniden şekillenecek.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 08:21 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 08:21
Sosyal yardım ödemelerine %16.71 zam: Miktar yükseliyor, 4.345 - 5.443 - 11.817 TL yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı...

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artış, yalnızca kamu çalışanları ve emeklilerini değil; sosyal yardımlardan kıdem tazminatına, evde bakım maaşından çocuk desteklerine kadar birçok ödemeyi doğrudan etkileyecek. 2025 yılının ikinci zammı olarak kayıtlara geçecek bu artış milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan yukarı çekecek.

Sosyal yardım ödemelerine %16.71 zam: Miktar yükseliyor, 4.345 - 5.443 - 11.817 TL yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı...

Enflasyon Farkı Belirleyici Olacak

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, yaklaşık 4 milyon memura yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte enflasyon farkı da yansıtılacak. Bu oranların birleşimiyle birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 16-17 aralığında bir artış öngörülüyor.

Sosyal yardım ödemelerine %16.71 zam: Miktar yükseliyor, 4.345 - 5.443 - 11.817 TL yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise 6 aylık enflasyon oranı temel alınacak. Yapılan hesaplamalar, bu artışın yüzde 17-18 bandında olabileceğini gösteriyor.

Sosyal yardım ödemelerine %16.71 zam: Miktar yükseliyor, 4.345 - 5.443 - 11.817 TL yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı...

Maaş Katsayısı Artışıyla Hangi Ödemeler Değişecek?

MEMUR MAAŞLARI:
Şu anda 43.726 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 16.71 oranında bir zamla 51.032 TL'ye yükselecek.

Sosyal yardım ödemelerine %16.71 zam: Miktar yükseliyor, 4.345 - 5.443 - 11.817 TL yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı...

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI:
En düşük memur emeklisi aylığı ek ödemeyle birlikte 19.617 TL seviyesinde. Beklenen zam gerçekleşirse bu tutar 22.895 TL'ye ulaşacak.