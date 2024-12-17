Sosyal medyadaki tehlike! 12 yaşındaki çocuk 55 yaşındaki adamla konuşuyor! Bakan Göktaş duyurdu: 16 yaş altına sınırlama

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Bakan Göktaş programda, 3 Ekim'de gerçekleştirilen "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı"nın sonuç raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Yetişkinler masası, çocuklar masası ve uzmanlar masası olarak 3 ana grup ekseninde gerçekleştirdikleri çalıştayda çok çarpıcı veriler elde ettiklerini belirten Göktaş, Türkiye'de ilk defa hem 12-16 yaş arası çocukların hem de ebeveynlerinin yer aldığı bir çalışma olduğunu söyledi.

Raporda, çocuklara dijital mecralarda ne kadar zaman geçirdiklerini sorduklarında, çoğunluğun 3 ila 5 saat zaman geçirdiğini söylediğini aktaran Göktaş, "Gelişme çağında olan bir çocuk için bu saat aralığının azımsanmayacak bir süre olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.