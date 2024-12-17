Kadraj Galeri Kadraj İkon Sosyal medyadaki tehlike! 12 yaşındaki çocuk 55 yaşındaki adamla konuşuyor! Bakan Göktaş duyurdu: 16 yaş altına sınırlama

Sosyal medyadaki tehlike! 12 yaşındaki çocuk 55 yaşındaki adamla konuşuyor! Bakan Göktaş duyurdu: 16 yaş altına sınırlama

Çocukları sosyal meydanın etkilerinden korumak için harekete geçildiğini dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 12 yaşındaki bir çocuğun oyunlarda 55 yaşındaki adamlarla konuştuğu ifade ederek, "16 yaşından küçük çocuklarımızın güvenliği için, bazı sosyal medya platformlarının kullanımına sınırlamaların getirilmesi, dijital mecraların sağlıklı ve bilinçli kullanımının yaygınlaştırılması için yeni bir eylem planı oluşturmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Göktaş, 'dark web'e de dikkat çekerek "Çocuklarımızın herhangi bir bilgisinin böyle bir ortama düşmesi, karşılaşabilecekleri risk durumunu artırıyor. Bu nedenle dark web için de ayrıca çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 17.12.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:32
Sosyal medyadaki tehlike! 12 yaşındaki çocuk 55 yaşındaki adamla konuşuyor! Bakan Göktaş duyurdu: 16 yaş altına sınırlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde bir otelde düzenlenen "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, çalıştayı, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sosyal medyadaki tehlike! 12 yaşındaki çocuk 55 yaşındaki adamla konuşuyor! Bakan Göktaş duyurdu: 16 yaş altına sınırlama

Eylem planı kapsamında, çocukların dijital bağımlılık, siber zorbalık ve uygunsuz içerik gibi tehditlerden korunmasına yönelik çözümler geliştirmenin, üzerinde durdukları önemli bir husus olduğunu vurgulayan Göktaş, aile odaklı dijitalleşme stratejileri, rehberlik programları ve farkındalık kampanyaları geliştirmenin eylem planı kapsamında yer alan hedeflerden biri olduğunu dile getirdi.

"Aileyi destekleyecek, çocuklarımızı koruyacak politikalar geliştirmek temel hedeflerimiz arasında yer alıyor" diyen Göktaş, yürütecekleri çalışmalarla, çocuk dostu ve eğitici içeriklerin olduğu güvenli dijital platformları yaygınlaştırmayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerinin altını çizdi.

Sosyal medyadaki tehlike! 12 yaşındaki çocuk 55 yaşındaki adamla konuşuyor! Bakan Göktaş duyurdu: 16 yaş altına sınırlama

Bakan Göktaş, aile bireyleri arasında dijital araçların doğru ve bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, çocukların ve gençlerin dijital dünyada güvenle yer alabilmesi için ebeveynlere ve eğitimcilere yönelik rehberlik mekanizmalarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik politikalara daha fazla ağırlık vereceklerine işaret eden Göktaş, "Böylece, dijitalleşmenin sunduğu imkanları verimli bir şekilde kullanarak çocuklarımız başta olmak üzere tüm bireyleriyle aileyi güçlendirmek ve aile değerlerimizi korumak için gerekli adımları kararlılıkla atacağız." diye konuştu.

Sosyal medyadaki tehlike! 12 yaşındaki çocuk 55 yaşındaki adamla konuşuyor! Bakan Göktaş duyurdu: 16 yaş altına sınırlama

5 SAAT SOSYAL MEDYA
Bakan Göktaş programda, 3 Ekim'de gerçekleştirilen "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı"nın sonuç raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Yetişkinler masası, çocuklar masası ve uzmanlar masası olarak 3 ana grup ekseninde gerçekleştirdikleri çalıştayda çok çarpıcı veriler elde ettiklerini belirten Göktaş, Türkiye'de ilk defa hem 12-16 yaş arası çocukların hem de ebeveynlerinin yer aldığı bir çalışma olduğunu söyledi.

Raporda, çocuklara dijital mecralarda ne kadar zaman geçirdiklerini sorduklarında, çoğunluğun 3 ila 5 saat zaman geçirdiğini söylediğini aktaran Göktaş, "Gelişme çağında olan bir çocuk için bu saat aralığının azımsanmayacak bir süre olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Sosyal medyadaki tehlike! 12 yaşındaki çocuk 55 yaşındaki adamla konuşuyor! Bakan Göktaş duyurdu: 16 yaş altına sınırlama

ÇOCUKLAR EN ÇOK O PLATFORMLARI KULLANIYOR
Rapora göre çocukların en çok kullandığı platformların "Instagram, YouTube ve TikTok" olduğunu dile getiren Göktaş, çocukların sosyal medyayı arkadaşlarıyla iletişim kurmak, eğitim amaçlı içeriklere ulaşmak ve eğlenceli videolar izlemek amacıyla kullandığını söylediğini aktardı.

Çocukların daha çok aksiyon ve macera oyunlarını tercih ettiğini belirten Göktaş, "İşte, çocuklarla ilgili dikkat etmemiz gereken esas konu da bu noktadan sonra ortaya çıkmaya başlıyor. Oyunların eğlenceli ve rekabetçi yapısı, çocukların oyun sürelerini belirleyen temel etken. Spor, mantık ve tarihsel savaş oyunları gibi ilgi alanlarına hitap eden içerikler ve arkadaşlarla oyun oynama teşvik edici diğer unsurlar." diye konuştu.

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