Sosyal medyadaki tehlike! 12 yaşındaki çocuk 55 yaşındaki adamla konuşuyor! Bakan Göktaş duyurdu: 16 yaş altına sınırlama

Çocukları sosyal meydanın etkilerinden korumak için harekete geçildiğini dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 12 yaşındaki bir çocuğun oyunlarda 55 yaşındaki adamlarla konuştuğu ifade ederek, "16 yaşından küçük çocuklarımızın güvenliği için, bazı sosyal medya platformlarının kullanımına sınırlamaların getirilmesi, dijital mecraların sağlıklı ve bilinçli kullanımının yaygınlaştırılması için yeni bir eylem planı oluşturmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Göktaş, 'dark web'e de dikkat çekerek "Çocuklarımızın herhangi bir bilgisinin böyle bir ortama düşmesi, karşılaşabilecekleri risk durumunu artırıyor. Bu nedenle dark web için de ayrıca çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.