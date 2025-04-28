Devralmak istedi başkası alınca ortalık karıştı: Kıraathaneye "pompalı" baskın!

Olay, 25 Nisan'da saat 21.15 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'ndeki kıraathanede yaşandı. İddiaya göre, kıraathaneyi yeni devralan kişiler, iş yerinin satışa çıktığı günlerde devralmak isteyen ama alamayan Ö.A. tarafından birçok defa tehdit edildi.