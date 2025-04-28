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Devralmak istedi başkası alınca ortalık karıştı: Kıraathaneye "pompalı" baskın!

İstanbul Eyüpsultan'da kıraathane satışı pompalı tüfekli baskına dönüştü. İddiaya göre, istediği iş yerini devralamayan Ö.A., elinde pompalı tüfekle kıraathaneyi basarak yeni sahibini ve içeridekileri tehdit etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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takvim.com.tr
Devralmak istedi başkası alınca ortalık karıştı: Kıraathaneye pompalı baskın!

İstanbul Eyüpsultan'da bir şahıs devralamadığı kıraathaneyi başkası alınca dükkanı pompalı tüfekle bastı.

Devralmak istedi başkası alınca ortalık karıştı: Kıraathaneye pompalı baskın!

Olay, 25 Nisan'da saat 21.15 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'ndeki kıraathanede yaşandı. İddiaya göre, kıraathaneyi yeni devralan kişiler, iş yerinin satışa çıktığı günlerde devralmak isteyen ama alamayan Ö.A. tarafından birçok defa tehdit edildi.

Devralmak istedi başkası alınca ortalık karıştı: Kıraathaneye pompalı baskın!

DÜKKANI BASTI

Ö.A., geçtiğimiz cuma günü elinde pompalı tüfekle kıraathaneyi bastı. Şüpheli, çalışan bir kişiyi ve içeride bulunanları tehdit etti.

Devralmak istedi başkası alınca ortalık karıştı: Kıraathaneye pompalı baskın!

Ö.A. daha sonra kıraathanede oturan bir kişiye pompalı tüfeği doğrultarak tehditlerine devam etti.

Devralmak istedi başkası alınca ortalık karıştı: Kıraathaneye pompalı baskın!

O ANLAR KAMERADA

Şüpheli Ö.A., kahvehaneden çıktığı sırada camlara ateş ederek uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Devralmak istedi başkası alınca ortalık karıştı: Kıraathaneye pompalı baskın!

FOTOĞRAFLAR: DHA