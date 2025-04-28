Devralmak istedi başkası alınca ortalık karıştı: Kıraathaneye "pompalı" baskın!
İstanbul Eyüpsultan'da kıraathane satışı pompalı tüfekli baskına dönüştü. İddiaya göre, istediği iş yerini devralamayan Ö.A., elinde pompalı tüfekle kıraathaneyi basarak yeni sahibini ve içeridekileri tehdit etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
takvim.com.tr
İstanbul Eyüpsultan'da bir şahıs devralamadığı kıraathaneyi başkası alınca dükkanı pompalı tüfekle bastı.
Olay, 25 Nisan'da saat 21.15 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'ndeki kıraathanede yaşandı. İddiaya göre, kıraathaneyi yeni devralan kişiler, iş yerinin satışa çıktığı günlerde devralmak isteyen ama alamayan Ö.A. tarafından birçok defa tehdit edildi.
DÜKKANI BASTI
Ö.A., geçtiğimiz cuma günü elinde pompalı tüfekle kıraathaneyi bastı. Şüpheli, çalışan bir kişiyi ve içeride bulunanları tehdit etti.
Ö.A. daha sonra kıraathanede oturan bir kişiye pompalı tüfeği doğrultarak tehditlerine devam etti.
O ANLAR KAMERADA
Şüpheli Ö.A., kahvehaneden çıktığı sırada camlara ateş ederek uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.