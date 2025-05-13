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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 13 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

13 Mayıs 2025 Salı sabahı itibarıyla Türkiye'nin birçok noktasında hissedilen sarsıntılar vatandaşları bir kez daha "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu sormaya yöneltti. Günün ilk saatlerinden itibaren art arda meydana gelen depremler, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika verilerini mercek altına aldı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan bu sismik hareketlilik Marmara ve Ege bölgelerinde yaşayanları endişelendirdi. Yetkililer, güvenilir bilgiye ulaşmak için resmî kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurgularken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri anlık olarak yayınlamaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 08:50
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 13 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay zonları ülkemizi sürekli tehdit altında tutuyor.

13 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

2025-05-13 08:18:35 39.19194 28.93389 10.0 ML 2.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-13 08:12:39 39.01861 28.07333 6.99 ML 1.3 Akhisar (Manisa) Detay
2025-05-13 07:55:31 39.64306 27.85722 9.39 ML 1.8 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2025-05-13 07:52:36 39.19639 28.90556 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-13 07:49:49 35.95361 30.42889 29.02 MW 3.8 Akdeniz - [40.25 km] Kumluca (Antalya) Detay
2025-05-13 07:48:27 39.20556 28.95667 9.71 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-13 07:47:02 39.20833 28.95833 12.54 ML 1.6 Simav (Kütahya)

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 13 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

🔎 Deprem Oldu Mu? Anlık Olarak Nasıl Öğrenilir?

Deprem anında doğru bilgiye ulaşmak hayati önem taşıyor. Neyse ki Türkiye'de bu konuda güvenilir iki büyük kaynak var:

1. AFAD Canlı Deprem Listesi

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'deki tüm depremleri anlık olarak kaydediyor ve kamuoyuna sunuyor.

🔗 AFAD Deprem Listesi için tıklayın

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 13 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

2. Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin en köklü deprem izleme merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

🔗 Kandilli Son Depremler için tıklayın

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 13 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

📱 Alternatif Kaynaklar ve Mobil Uygulamalar

Sadece AFAD ve Kandilli ile sınırlı kalmayın!
Ekstra güvenlik ve bilgi için şu kaynakları da kullanabilirsiniz:

  • EMSC (Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi)

  • Google Earth Deprem Takibi

  • Deprem Bilgi Uygulamaları (Android ve iOS uyumlu)

Android ve İOS telefon deprem uyarı sistemi nasıl açılır ve indirilir?

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 13 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

🗺️ Türkiye'nin Deprem Haritası: Riskli Bölgeler Nereler?

Türkiye'de depremler belirli bölgelerde daha yoğun yaşanıyor. İşte en kritik alanlar:

  • Kuzey Anadolu Fay Hattı: İstanbul, Sakarya, Düzce

  • Doğu Anadolu Fay Hattı: Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş

  • Batı Anadolu Fay Zonu: İzmir, Manisa, Aydın