Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 13 Mayıs AFAD-Kandilli canlı deprem listesi

13 Mayıs 2025 Salı sabahı itibarıyla Türkiye'nin birçok noktasında hissedilen sarsıntılar vatandaşları bir kez daha "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu sormaya yöneltti. Günün ilk saatlerinden itibaren art arda meydana gelen depremler, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika verilerini mercek altına aldı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan bu sismik hareketlilik Marmara ve Ege bölgelerinde yaşayanları endişelendirdi. Yetkililer, güvenilir bilgiye ulaşmak için resmî kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurgularken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri anlık olarak yayınlamaya devam ediyor.