Sömestr tatili ne zaman, ayın kaçında? 15 tatil hangi tarihte başlayacak? MEB 2026 çalışma takvimi
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için 10 Kasım'da başlayan ilk ara tatil bugün sona eriyor. 17 Kasım Pazartesi günü ders zilinin yeniden çalmasıyla öğrenciler, birinci dönemin ne zaman biteceğine ve sömestr tatilinin hangi tarihlerde yapılacağına çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi yarıyıl tatili tarihlerini kesinleştirdi.
Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:56