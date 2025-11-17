Sömestr tatili ne zaman, ayın kaçında? 15 tatil hangi tarihte başlayacak? MEB 2026 çalışma takvimi

Sömestr Tatili Ne Zaman Başlayacak?

MEB'in tüm illere gönderdiği takvime göre 8 Eylül Pazartesi günü başlayan birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak. Böylece öğrenciler için yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak.