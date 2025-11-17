Kadraj Galeri Kadraj İkon Sömestr tatili ne zaman, ayın kaçında? 15 tatil hangi tarihte başlayacak? MEB 2026 çalışma takvimi

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için 10 Kasım'da başlayan ilk ara tatil bugün sona eriyor. 17 Kasım Pazartesi günü ders zilinin yeniden çalmasıyla öğrenciler, birinci dönemin ne zaman biteceğine ve sömestr tatilinin hangi tarihlerde yapılacağına çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi yarıyıl tatili tarihlerini kesinleştirdi.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:56
Sömestr tatilinin hangi tarihte başlayacağı ülke genelinde öğrencilerin merak ettiği konular arasında öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim yılı takvimiyle birlikte 15 tatilin başlangıç ve bitiş günleri netleşti.

Sömestr Tatili Ne Zaman Başlayacak?

MEB'in tüm illere gönderdiği takvime göre 8 Eylül Pazartesi günü başlayan birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak. Böylece öğrenciler için yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak.

İki haftalık molanın ardından tatil 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve okullar 2 Şubat 2026'da yeniden açılacak.

İkinci Ara Tatilin Tarihleri Belli Oldu

Bakanlık takvimi, yıl içindeki ikinci ara tatilin tarihlerini de netleştirdi. Buna göre ikinci dönem ara tatili 31 Mart–4 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler bu kısa molanın ardından ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.