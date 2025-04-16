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Sırrı Süreyya Önder evli mi, eşi ve kızı kimdir? Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz ay kalpten çıkan ana damar olan aortta meydana gelen yırtılma nedeniyle acil olarak ameliyata alınmıştı. Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken hastaneden son dakika açıklaması geldi. Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki Sırrı Süreyya Önder kimdir, öldü mü? Evli mi, eşi kimdir? İşte hayatı hakkında merak edilenler.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:32
Sırrı Süreyya Önder evli mi boşandı mı? Eşi kimdir, adı ne? Sırrı Süreyya Önder’in çocuğu var mı, kızı kim?

Geçirdiği ciddi sağlık sorunuyla gündeme gelen DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında öldü? Evli mi boşandı mı? Eşi kimdir, adı ne? İşte hayatı hakkında merak edilenler.

Sırrı Süreyya Önder evli mi boşandı mı? Eşi kimdir, adı ne? Sırrı Süreyya Önder’in çocuğu var mı, kızı kim?

Sırrı Süreyya Önder Evli mi?

Önder, 1 çocuk babasıdır. Özel yaşamına dair kamuoyuna çok fazla bilgi vermeyen Önder'in kesin olmamakla birlikte 1991 yılında bir evlilik gerçekleştirdiği ve sonrasına boşandığı iddiaları bulunuyor.

Sırrı Süreyya Önder evli mi boşandı mı? Eşi kimdir, adı ne? Sırrı Süreyya Önder’in çocuğu var mı, kızı kim?

Sırrı Süreyya Önder Kimdir?

1962 yılında Adıyaman'da dünyaya gelmiştir. Lise mezunudur. Uzun yıllar sinema sektöründe yönetmenlik ve senaristlik yaptı. Aynı dönemde bazı gazetelerde köşe yazıları yazdı. Ayrıca çeşitli üniversitelerde sinema dersleri verdi.

Sırrı Süreyya Önder evli mi boşandı mı? Eşi kimdir, adı ne? Sırrı Süreyya Önder’in çocuğu var mı, kızı kim?

Üç ayrı film projesinde rol aldı
Senaryosunu yazıp yönettiği bir film, uyarlamasını yaptığı bir film ve yalnızca senaryosunu yazdığı bir film bulunmaktadır.

Sırrı Süreyya Önder evli mi boşandı mı? Eşi kimdir, adı ne? Sırrı Süreyya Önder’in çocuğu var mı, kızı kim?

Üç dönem milletvekilliği yaptı
24. Dönemde İstanbul'dan, 25 ve 26. Dönemlerde ise Ankara'dan milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevini üstlendi. 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.