Sırrı Süreyya Önder evli mi, eşi ve kızı kimdir? Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti?

Üç dönem milletvekilliği yaptı

24. Dönemde İstanbul'dan, 25 ve 26. Dönemlerde ise Ankara'dan milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevini üstlendi. 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.