Sırrı Süreyya Önder evli mi, eşi ve kızı kimdir? Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşındaydı ve neden vefat etti?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz ay kalpten çıkan ana damar olan aortta meydana gelen yırtılma nedeniyle acil olarak ameliyata alınmıştı. Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken hastaneden son dakika açıklaması geldi. Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki Sırrı Süreyya Önder kimdir, öldü mü? Evli mi, eşi kimdir? İşte hayatı hakkında merak edilenler.
Giriş Tarihi: 16.04.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:32