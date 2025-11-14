Kadraj Galeri Kadraj İkon Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: 100 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Albaraka Türk, Türkiye Finans, Garanti BBVA...

Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: 100 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Albaraka Türk, Türkiye Finans, Garanti BBVA...

14 Kasım itibariyle bankalar arasındaki 'yeni müşteri' kapma yarışı rekor seviyeye ulaştı. 14 Kasım 2025 Cuma itibarıyla, Albaraka Türk 100.000 TL'ye varan %0 finansman oranıyla zirveye otururken, Akbank ve Enpara 6 ay vadeli %0 faizli 60.000 TL sunuyor. Garanti, Türkiye Finans, DenizBank ve QNB ise 90.000 TL'ye varan paketlerle rekabette. İşte banka banka, faizsiz nakit fırsatlarının tam listesi sayfamızda.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 13:07
Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: 100 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Albaraka Türk, Türkiye Finans, Garanti BBVA...

14 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla nakit ihtiyacı karşısında çözüm arayan vatandaşlar için bankalar, "%0 FAİZ" (Sıfır Faiz) ve "%0 FİNANSMAN" silahını çekmiş durumda. Dijital kanallardan (mobil bankacılık) "Yeni Müşteri" olacak kişileri hedefleyen bu kampanyalar, 3 ila 6 ay gibi kısa vadeler için adeta "bedava" nakit imkanı sunuyor.

1,5 milyon TL konut kredisi taksiti kaç TL? Ziraat Bankası ve Halkbank’tan yeni taksit tablosu!
1,5 milyon TL konut kredisi taksiti kaç TL? Ziraat Bankası ve Halkbank'tan yeni taksit tablosu!

Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: 100 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Albaraka Türk, Türkiye Finans, Garanti BBVA...

100.000 TL VE 6 AY VADE

Rekabette iki banka, sundukları tekliflerle diğerlerinden ayrışıyor. Biri en yüksek tutarı diğeri ise en uzun %0 faiz vadesini sunuyor.

Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: 100 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Albaraka Türk, Türkiye Finans, Garanti BBVA...

Albaraka Türk: 100.000 TL Veriyor

Katılım bankacılığı tarafında Albaraka Türk, %0 finansman oranıyla şu anda piyasadaki en yüksek tutarı (100.000 TL) sunarak dikkat çekiyor.

Finansman Oranı: %0

Tutar: 100.000 TL'ye varan

Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: 100 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Albaraka Türk, Türkiye Finans, Garanti BBVA...

Akbank Ve Enpara.com

Çoğu banka %0 faizi 3 ay ile sınırlarken, Akbank ve Enpara.com 6 aylık vade sunarak ödemeyi daha fazla yaymak isteyenlere hitap ediyor.

Banka: Akbank

Faiz Oranı: %0

Tutar: 60.000 TL Nakit Fırsatı

Vade: 6 Ay

Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: 100 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Albaraka Türk, Türkiye Finans, Garanti BBVA...

Banka: Enpara.com

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz ve Masrafsız)

Tutar: 60.000 TL'ye kadar alabilirsiniz

Vade: 6 Ay