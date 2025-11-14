Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: 100 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Albaraka Türk, Türkiye Finans, Garanti BBVA...
14 Kasım itibariyle bankalar arasındaki 'yeni müşteri' kapma yarışı rekor seviyeye ulaştı. 14 Kasım 2025 Cuma itibarıyla, Albaraka Türk 100.000 TL'ye varan %0 finansman oranıyla zirveye otururken, Akbank ve Enpara 6 ay vadeli %0 faizli 60.000 TL sunuyor. Garanti, Türkiye Finans, DenizBank ve QNB ise 90.000 TL'ye varan paketlerle rekabette. İşte banka banka, faizsiz nakit fırsatlarının tam listesi sayfamızda.
Giriş Tarihi: 14.11.2025 13:07