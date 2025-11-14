Sıfır faizli kredi için bankalar keseyi açtı: 100 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Albaraka Türk, Türkiye Finans, Garanti BBVA...

14 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla nakit ihtiyacı karşısında çözüm arayan vatandaşlar için bankalar, "%0 FAİZ" (Sıfır Faiz) ve "%0 FİNANSMAN" silahını çekmiş durumda. Dijital kanallardan (mobil bankacılık) "Yeni Müşteri" olacak kişileri hedefleyen bu kampanyalar, 3 ila 6 ay gibi kısa vadeler için adeta "bedava" nakit imkanı sunuyor.