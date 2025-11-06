Kadraj Galeri Kadraj İkon 1,5 milyon TL konut kredisi taksiti kaç TL? Ziraat Bankası ve Halkbank’tan yeni taksit tablosu!

1,5 milyon TL konut kredisi taksiti kaç TL? Ziraat Bankası ve Halkbank’tan yeni taksit tablosu!

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyenler Ziraat Bankası ve Halkbank'ın güncel faiz oranlarını merak ediyor. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarının konut kredisi faiz oranları sektördeki genel eğilimi belirlemesi açısından önemli. Kamu bankalarının açıkladığı yeni oranlar, aylık taksit tutarlarını doğrudan etkiliyor. Peki 1,5 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin ödeyeceği aylık taksit kaç TL oldu? İşte Ziraat Bankası ve Halkbank'ın 2025 güncel konut kredisi hesaplama tablosu...

Giriş Tarihi: 06.11.2025 12:58
1,5 milyon TL konut kredisi taksiti kaç TL? Ziraat Bankası ve Halkbank’tan yeni taksit tablosu!

Kasım ayında konut kredisi faiz oranları yeniden gündemde. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın konut kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Kamu bankaları tarafından açıklanan yeni faiz oranları 1,5 milyon TL tutarında kredi çekmek isteyenler için belirleyici hale geldi.

1,5 milyon TL konut kredisi taksiti kaç TL? Ziraat Bankası ve Halkbank’tan yeni taksit tablosu!

Konut kredisi çekerken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, toplam geri ödeme tutarı. Ziraat Bankası ve Halkbank, güncel oranlarıyla 1,5 milyon TL tutarında kredi için 120 ay vadeli örnek hesaplama tablolarını paylaştı. Bankaların hesaplama ekranlarına göre, aylık taksit tutarları ve faiz oranları şu şekilde şekillendi.

1,5 milyon TL konut kredisi taksiti kaç TL? Ziraat Bankası ve Halkbank’tan yeni taksit tablosu!

Ziraat Bankası Konut Kredisi Hesaplama (Kasım 2025)

Ziraat Bankası'nın "Konut Kredisi Hesaplama" aracına göre, 1.500.000 TL kredi için 120 ay vadede faiz oranı %2,69 seviyesinde bulunuyor. Bu oranla aylık taksit tutarı 42.091 TL, toplam geri ödeme ise yaklaşık 5 milyon 50 bin TL olarak hesaplanıyor.

Hesaplama Kriteri Veri / Oran
Kredi Tutarı 1.500.000 TL
Vade 120 Ay (10 Yıl)
Aylık Faiz Oranı %2,69
Aylık Taksit Tutarı 42.091 TL
Toplam Geri Ödeme 5.050.926 TL (Yaklaşık)
Yıllık Maliyet Oranı %38.2284

1,5 milyon TL konut kredisi taksiti kaç TL? Ziraat Bankası ve Halkbank’tan yeni taksit tablosu!

Banka, kredi kullanan müşterilere ek olarak dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve sigorta maliyetleri uyguluyor. Bu tutarlar, başvuru yapılan şubeye ve kredi koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

1,5 milyon TL konut kredisi taksiti kaç TL? Ziraat Bankası ve Halkbank’tan yeni taksit tablosu!

Halkbank "Hesaplı Evim" Konut Kredisi Detayları

Halkbank tarafından sunulan Hesaplı Evim Konut Kredisi kapsamında da faiz oranı %2,69 seviyesinde sabitlenmiş durumda. Aynı tutar ve vadede çekilen kredide aylık ödeme yine 42.091 TL olarak hesaplanıyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 5 milyon 50 bin TL'yi aşıyor.

Hesaplama Kriteri Veri / Oran
Kredi Tutarı 1.500.000 TL
Vade 120 Ay (10 Yıl)
Aylık Faiz Oranı %2,69
Aylık Taksit Tutarı 42.091 TL
Toplam Geri Ödeme 5.050.000 TL'yi Aşıyor