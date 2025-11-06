1,5 milyon TL konut kredisi taksiti kaç TL? Ziraat Bankası ve Halkbank’tan yeni taksit tablosu!

Ziraat Bankası'nın "Konut Kredisi Hesaplama" aracına göre, 1.500.000 TL kredi için 120 ay vadede faiz oranı %2,69 seviyesinde bulunuyor. Bu oranla aylık taksit tutarı 42.091 TL, toplam geri ödeme ise yaklaşık 5 milyon 50 bin TL olarak hesaplanıyor.
|Hesaplama Kriteri
|Veri / Oran
|Kredi Tutarı
|1.500.000 TL
|Vade
|120 Ay (10 Yıl)
|Aylık Faiz Oranı
|%2,69
|Aylık Taksit Tutarı
|42.091 TL
|Toplam Geri Ödeme
|5.050.926 TL (Yaklaşık)
|Yıllık Maliyet Oranı
|%38.2284
Halkbank tarafından sunulan Hesaplı Evim Konut Kredisi kapsamında da faiz oranı %2,69 seviyesinde sabitlenmiş durumda. Aynı tutar ve vadede çekilen kredide aylık ödeme yine 42.091 TL olarak hesaplanıyor. Toplam geri ödeme miktarı ise 5 milyon 50 bin TL'yi aşıyor.
|Hesaplama Kriteri
|Veri / Oran
|Kredi Tutarı
|1.500.000 TL
|Vade
|120 Ay (10 Yıl)
|Aylık Faiz Oranı
|%2,69
|Aylık Taksit Tutarı
|42.091 TL
|Toplam Geri Ödeme
|5.050.000 TL'yi Aşıyor