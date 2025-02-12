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Sibirya kurdu traktör sürerken kameralara poz verdi! Sahibini tarlada gezdirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 'Çakır' adındaki sibirya kurdu, karla kaplı yolda traktör kullandığı anlarla görenleri şaşkına çevirdi. Bu ilginç anlar, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:28
Sibirya kurdu traktör sürerken kameralara poz verdi! Sahibini tarlada gezdirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 'Çakır' isimli Sibirya kurdu, karla kaplı yolda traktör kullanarak herkesi şaşkına çevirdi! O eğlenceli anlar sahibinin gözünde kameralara yansıdı.

Sibirya kurdu traktör sürerken kameralara poz verdi! Sahibini tarlada gezdirdi

Traktörle yolculuk yapmayı çok seven bu sevimli kurt, sahibinin yanından bir an bile ayrılmıyor.

Sibirya kurdu traktör sürerken kameralara poz verdi! Sahibini tarlada gezdirdi

Kar üzerinde traktörün direksiyonuna geçen 'Çakır', adeta bir şoför gibi araç kullanırken o anlar sahibinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sibirya kurdu traktör sürerken kameralara poz verdi! Sahibini tarlada gezdirdi

Görüntülerde, karın ortasında traktörün direksiyonuna geçen kurdun o anları kayıt altına alındı. Traktör aşkıyla tanınan kurdun eğlenceli anları sosyal medyada büyük ilgi gördü!

(Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)