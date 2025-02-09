Kadraj Galeri Kadraj İkon SGK uzmanı açıkladı: Esnek çalışma modeli ile neler değişecek? Fazla mesai yapan tatil günü mü kazanacak?

SGK uzmanı açıkladı: Esnek çalışma modeli ile neler değişecek? Fazla mesai yapan tatil günü mü kazanacak?

Türkiye'de çalışma hayatında köklü değişiklikler yolda. Pandemi sonrası hız kazanan hibrit ve uzaktan çalışma modelleri işçilerin haklarını koruyacak yeni düzenlemelerle şekilleniyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz bu değişikliklerin çalışma hayatına etkilerini değerlendirerek, çalışanların ve işverenlerin nasıl etkileneceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 09.02.2025 13:21 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 13:21
SGK uzmanı açıkladı: Esnek çalışma modeli ile neler değişecek? Haftada kaç saat çalışacağız?

Türkiye'de çalışma hayatına ilişkin köklü değişiklikler gündemde. Özellikle nüfusun yaşlanması, artan emeklilik oranları ve dijitalleşmenin hız kazanması, yeni modellerin hayata geçirilmesini zorunlu kılıyor. Bu kapsamda hibrit ve esnek çalışma sistemlerine dair önemli düzenlemeler yapılması bekleniyor.

SGK uzmanı açıkladı: Esnek çalışma modeli ile neler değişecek? Haftada kaç saat çalışacağız?

SGK Uzmanı Emin Yılmaz katıldığı bir programda planlanan değişiklikleri değerlendirdi ve çalışma hayatının geleceğine dair kritik bilgiler verdi.

SGK uzmanı açıkladı: Esnek çalışma modeli ile neler değişecek? Haftada kaç saat çalışacağız?

Pandemi ile Birlikte Çalışma Düzeni Evrildi

COVID-19 pandemisi, iş dünyasında köklü değişimlere neden oldu. Daha önce geleneksel çalışma modeli benimsenirken, pandemi sürecinde hibrit ve uzaktan çalışma gibi sistemler hızla yaygınlaştı. Beyaz yakalı çalışanlar masa başı işlerini evden yürütme imkanına kavuşurken, bu modelin avantajları hem çalışanlar hem de işverenler açısından dikkate değer hale geldi.

SGK uzmanı açıkladı: Esnek çalışma modeli ile neler değişecek? Haftada kaç saat çalışacağız?

Artık belli günlerde iş yerinde belli günlerde uzaktan çalışma esasına dayanan hibrit model, kalıcı hale geliyor. Esnek çalışma saatleri de mevzuata eklenerek kamu sektörünün ardından özel sektörde de yaygınlaştırılması bekleniyor. Bu kapsamda çalışanların belirli günlerde mesai saatlerini değiştirebilmesi fazla mesai yaparak tatil günü kazanabilmesi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi gündemde.

SGK uzmanı açıkladı: Esnek çalışma modeli ile neler değişecek? Haftada kaç saat çalışacağız?

Motokuryeler İçin Yeni Düzenlemeler Kapıda

E-ticaretin büyümesiyle birlikte motokuryeler, iş gücünde önemli bir yer edinmiş durumda. Ancak mevcut sistemde sigortalılık açısından bazı eksiklikler bulunuyor. Motokuryeler, çeşitli platformlar aracılığıyla hizmet sunarken, komisyon kesintileri nedeniyle işveren statüsünde kabul ediliyor ve Bağ-Kur ödemek zorunda kalıyor.