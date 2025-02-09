SGK uzmanı açıkladı: Esnek çalışma modeli ile neler değişecek? Fazla mesai yapan tatil günü mü kazanacak?
Türkiye'de çalışma hayatında köklü değişiklikler yolda. Pandemi sonrası hız kazanan hibrit ve uzaktan çalışma modelleri işçilerin haklarını koruyacak yeni düzenlemelerle şekilleniyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz bu değişikliklerin çalışma hayatına etkilerini değerlendirerek, çalışanların ve işverenlerin nasıl etkileneceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 09.02.2025 13:21 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 13:21