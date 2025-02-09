SGK uzmanı açıkladı: Esnek çalışma modeli ile neler değişecek? Fazla mesai yapan tatil günü mü kazanacak?

Pandemi ile Birlikte Çalışma Düzeni Evrildi

COVID-19 pandemisi, iş dünyasında köklü değişimlere neden oldu. Daha önce geleneksel çalışma modeli benimsenirken, pandemi sürecinde hibrit ve uzaktan çalışma gibi sistemler hızla yaygınlaştı. Beyaz yakalı çalışanlar masa başı işlerini evden yürütme imkanına kavuşurken, bu modelin avantajları hem çalışanlar hem de işverenler açısından dikkate değer hale geldi.