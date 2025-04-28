SGK girişi 1999 2002 2008 arası olan voleyi vuracak: Kademeli emeklilik geliyor mu? 2. EYT gibi...

Kademeli Erken Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kısmi emeklilik çalışanların emekli olabilmesi için gereken süreyi daha yumuşak bir şekilde geçebilmelerini amaçlar. Bu düzenleme emeklilik sisteminde bir denge sağlamak adına önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır.