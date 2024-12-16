Sednaya Hastanesi'nden sonra şimdi de sorgu merkezi! Beşar Esad'ın "Filistin Şubesi" görüntülendi
Suriye'de muhaliflerin Şam'a girmesiyle çöken Esad rejiminin insan mezbahası Sednaya Hapishanesi akıllardaki yerini korurken dün ortaya çıkan toplu mezarlar kan dondurmuştu. Bugün ise Esad rejiminin sorgu merkezi "Filistin Şubesi" görüntülendi. "Filistin Şubesi"ne düşenlerin, ağır işkencelere maruz kaldıkları, aileleriyle hiçbir iletişim kuramadıkları biliniyor.
Giriş Tarihi: 16.12.2024 17:38 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:38