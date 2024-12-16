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Sednaya Hastanesi'nden sonra şimdi de sorgu merkezi! Beşar Esad'ın "Filistin Şubesi" görüntülendi

Suriye'de muhaliflerin Şam'a girmesiyle çöken Esad rejiminin insan mezbahası Sednaya Hapishanesi akıllardaki yerini korurken dün ortaya çıkan toplu mezarlar kan dondurmuştu. Bugün ise Esad rejiminin sorgu merkezi "Filistin Şubesi" görüntülendi. "Filistin Şubesi"ne düşenlerin, ağır işkencelere maruz kaldıkları, aileleriyle hiçbir iletişim kuramadıkları biliniyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2024 17:38 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:38
Sednaya Hastanesi’nden sonra şimdi de sorgu merkezi! Beşar Esad’ın Filistin Şubesi görüntülendi

Suriye'de çöken Baas rejiminin yarım asırdan fazla süredir sorgu ve işkence merkezi olarak kullandığı ve halk arasında dehşetle anılan "Filistin Şubesi"ndeki durum ilk kez kameralara yansıdı.

Sednaya Hastanesi’nden sonra şimdi de sorgu merkezi! Beşar Esad’ın Filistin Şubesi görüntülendi

1960'lı yıllarda inşa edilen "Filistin Şubesi", başkent Şam'da çöken Baas rejiminin en kötü gözaltı ve işkence merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Sednaya Hastanesi’nden sonra şimdi de sorgu merkezi! Beşar Esad’ın Filistin Şubesi görüntülendi

Devrilen rejim, askeri istihbarata bağlı merkezin adına "Filistin" ibaresini koyarak burasının imajını masumiyet çağrıştıran sözcükle perdelemek istedi.

Sednaya Hastanesi’nden sonra şimdi de sorgu merkezi! Beşar Esad’ın Filistin Şubesi görüntülendi

Suriye'nin birçok ilinde alıkonulanlar, özellikle de "terörle" suçlananlar, yıllarca bu merkezde tutuldu.

"Filistin Şubesi"nde tutulanlar, uzun süre çeşitli işkencelere maruz kaldı ve aileleriyle irtibat kuramadı.

Sednaya Hastanesi’nden sonra şimdi de sorgu merkezi! Beşar Esad’ın Filistin Şubesi görüntülendi

Halk arasında rejimin güvenlik unsurlarından çekinenler, birbirlerini "Filistin Şubesi'ne mi düşmek istiyorsun?" diyerek uyarırdı.

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