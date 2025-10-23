Sahte zeytinyağı bu testle saniyeler içinde ortaya çıkıyor! Evde pamuk batırıp deneyin
Zeytinyağı, yüzyıllardır Akdeniz mutfağının kalbinde yer alıyor. Hem lezzeti hem de sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle sofraların en değerli yağı sayılıyor. Ancak son yıllarda raflarda yerini alan sahte zeytinyağları, tüketicinin güvenini sarsmış durumda. Üstelik bu hileli ürünleri yalnızca görünüşe veya tada bakarak anlamak neredeyse imkansız. Neyse ki uzmanların önerdiği birkaç basit yöntem, gerçek zeytinyağını sahte olandan ayırmayı oldukça kolaylaştırıyor.
