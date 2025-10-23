Sahte zeytinyağı bu testle saniyeler içinde ortaya çıkıyor! Evde pamuk batırıp deneyin

Gerçek zeytinyağının rengi, yeşilden altın sarısına doğru doğal bir geçiş gösterir. Işığa tutulduğunda canlı ama sade bir parlaklık görülür. Buna karşın sahte ürünlerde bu tonlar fazla parlak veya bulanık bir görünüm sergileyebilir. Ayrıca hakiki zeytinyağı, ne su gibi akışkan ne de yoğun bir krem kıvamındadır; dengeli bir akışkanlığa sahiptir. Kıvamı çok sulu veya aşırı kalın olan yağlarda karışım olasılığı yüksektir.