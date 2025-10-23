Antalya’da öğretmene tokat! Veli tutuklandı... Saldırı anı kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde sınıf öğretmeni Z.Ö.'ye, nöbetçi olduğu okul koridorunda tokat atan öğrenci velisi M.Ç., tutuklandı. Alanya'da Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Z.Ö.'ye, geçen salı günü teneffüste nöbetçi olduğu koridorda 2'nci sınıfta eğitim gören bir öğrencinin velisi olan M.Ç. tarafından tokat atıldı. ÖĞRETMEN DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU Z.Ö., yüzüne aldığı darbe sonrası darp raporu alıp şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonrası gözaltına alınan M.Ç., çıkarıldığı hakimlik tarafından dün tutuklandı. ÖĞRETMENE TOKAT KAMERADA Z.Ö.'ye saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Z.Ö.'nün okul giriş katındaki koridorda bir öğrenciyi kolundan tutup kapıdan dışarı yönlendirdiği sırada velinin tepki gösterip tokat attığı görüldü. Kayıtlarda, velinin öğrenciyi koridorun diğer tarafına götürdüğü sırada Z.Ö.'yü ise meslektaşlarının teselli ettiği anlar yer aldı. SALDIRIYA TEPKİ Öğretmene yönelik saldırı, meslektaşları tarafından kınandı.