Antalya’da öğretmene tokat! Veli tutuklandı... Saldırı anı kamerada

Alanya'da Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Z.Ö.'ye, geçen salı günü teneffüste nöbetçi olduğu koridorda 2'nci sınıfta eğitim gören bir öğrencinin velisi olan M.Ç. tarafından tokat atıldı.