Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı? Başvuru ne zaman, branş dağılımı belli mi?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılı ikinci etapta 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını açıkladı. Hemşire, tıbbi sekreter, diyetisyen ve farklı branşları kapsayacak alımlar için tercih kılavuzunun ekim ayında yayımlanması bekleniyor. Peki başvurular hangi tarihte başlayacak, kadro dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.09.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:20