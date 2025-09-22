Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı? Başvuru ne zaman, branş dağılımı belli mi?

KPSS 2025/5 Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayımlanır? Tarih Analizi

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımları, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılır ve bu alımlar genellikle "KPSS-YYYY/N" koduyla anılır. 18 bin kişilik bu ikinci etap alımının KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ile yapılması bekleniyor. Bakan Memişoğlu'nun "Ekim'de ilan olacak" açıklaması, kılavuzun yayımlanma takvimi için en güçlü ipucunu veriyor. Geçmiş alım süreçleri incelendiğinde, Bakanlık'ın kadro taleplerini ÖSYM'ye bildirmesi, ÖSYM'nin bu talepleri kılavuza dönüştürmesi ve yayımlaması genellikle birkaç haftalık bir süreçtir.

Bu doğrultuda, KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk yarısı arasında ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlanması kuvvetle muhtemeldir. Adayların bu dönemde osym.gov.tr adresini yakından takip etmesi gerekiyor. Kılavuz yayımlandıktan sonra genellikle 7-10 günlük bir tercih süresi verilecektir. Daha önceki Sağlık Bakanlığı personel alımı süreçlerini incelemek, bu takvimi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.