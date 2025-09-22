Kadraj Galeri Kadraj İkon Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı? Başvuru ne zaman, branş dağılımı belli mi?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılı ikinci etapta 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını açıkladı. Hemşire, tıbbi sekreter, diyetisyen ve farklı branşları kapsayacak alımlar için tercih kılavuzunun ekim ayında yayımlanması bekleniyor. Peki başvurular hangi tarihte başlayacak, kadro dağılımı belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 22.09.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:20
Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı için beklenen duyuru geldi. Bakan Kemal Memişoğlu, 2025 yılı ikinci etap kapsamında 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını açıkladı. KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ile yapılacak alımlar hemşire, tıbbi sekreter, diyetisyen gibi birçok branşı kapsayacak. Adaylar, "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman başlıyor, başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için süreç nasıl işleyecek, başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak ve branş dağılımında hangi kadrolar öne çıkacak? İşte 80 milyonun sağlığını emanet edeceği yeni personeller için tüm analizler ve beklentiler...

"Ekim Ayında İlanımız Olacak!"

Binlerce adayın nefesini tutarak beklediği soruya en net yanıt, bizzat Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, personel atamalarıyla ilgili olarak, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, sürecin resmi olarak başladığını ve ilanın çok yakın bir zamanda geleceğini teyit ederek, atama bekleyen adaylar için en büyük motivasyon kaynağı oldu. Bu, belirsizliğin sona erdiği ve hazırlıkların hızlanması gerektiği anlamına geliyor.

KPSS 2025/5 Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayımlanır? Tarih Analizi

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımları, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılır ve bu alımlar genellikle "KPSS-YYYY/N" koduyla anılır. 18 bin kişilik bu ikinci etap alımının KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ile yapılması bekleniyor. Bakan Memişoğlu'nun "Ekim'de ilan olacak" açıklaması, kılavuzun yayımlanma takvimi için en güçlü ipucunu veriyor. Geçmiş alım süreçleri incelendiğinde, Bakanlık'ın kadro taleplerini ÖSYM'ye bildirmesi, ÖSYM'nin bu talepleri kılavuza dönüştürmesi ve yayımlaması genellikle birkaç haftalık bir süreçtir.

Bu doğrultuda, KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk yarısı arasında ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlanması kuvvetle muhtemeldir. Adayların bu dönemde osym.gov.tr adresini yakından takip etmesi gerekiyor. Kılavuz yayımlandıktan sonra genellikle 7-10 günlük bir tercih süresi verilecektir. Daha önceki Sağlık Bakanlığı personel alımı süreçlerini incelemek, bu takvimi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

Sağlık Bakanlığı Kadro Dağılımı Nasıl Olacak? Hangi Branşlar Şanslı?

18 bin kişilik kadronun branşlara göre dağılımı, adayların en çok merak ettiği konu. Resmi dağılım kılavuzla birlikte açıklanacak olsa da, Sağlık Bakanlığı'nın önceki alımları ve mevcut personel ihtiyacı, hangi branşların daha şanslı olacağına dair önemli sinyaller veriyor.

Aslan Payı Hemşirelerin Olacak: Her alımda olduğu gibi bu alımda da en büyük kontenjanın Hemşire (Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans) kadrolarına ayrılması bekleniyor. Toplam kadronun yarısına yakınının hemşirelere tahsis edilmesi sürpriz olmayacaktır.