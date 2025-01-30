Şaban ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Şaban ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, kaç rekattır?
Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı İslam alemi için büyük bir manevi huzurun başlangıcı olarak 31 Ocak'ta idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu mübarek ayı "Ümmetimin ayı" olarak nitelendirmiş ve bu dönemde ibadetlere daha çok ağırlık verilmesini tavsiye etmiştir. Peki Şaban ayında hangi namazlar kılınmalı, hangi dualar okunmalı?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:45