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Şaban ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Şaban ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, kaç rekattır?

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı İslam alemi için büyük bir manevi huzurun başlangıcı olarak 31 Ocak'ta idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu mübarek ayı "Ümmetimin ayı" olarak nitelendirmiş ve bu dönemde ibadetlere daha çok ağırlık verilmesini tavsiye etmiştir. Peki Şaban ayında hangi namazlar kılınmalı, hangi dualar okunmalı?

Giriş Tarihi: 30.01.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:45
Şaban ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Şaban ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, kaç rekattır?

İslam alemi için büyük bir manevi yenilenme döneminin habercisi olan Şaban ayı başlıyor. Üç ayların ikincisi olarak kabul edilen ve Ramazan ayının müjdecisi olan bu mübarek ay, bolca ibadet ve dua ile geçirilmesi gereken önemli zaman dilimlerinden biridir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu ayı "Ümmetimin ayı" olarak nitelendirerek, bu dönemde oruç tutulmasını, nafile namazların artırılmasını ve dualarla Allah'a yönelmeyi tavsiye etmiştir.

Şaban ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Şaban ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, kaç rekattır?

ŞABAN AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Şaban ayı namazı nafile namazlardan biridir. Tesbih namazı da nafile namazlar arasında yer almaktadır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.

Şaban ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Şaban ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, kaç rekattır?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Şaban ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Şaban ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, kaç rekattır?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Şaban ayının ilk gecesi kılınacak namaz | Şaban ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, kaç rekattır?

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.