PTT’ye giden hemen çekecek! 50.000 TL sizi bekliyor

Günümüzde nakit ihtiyacının arttığı bu dönemde, emekli vatandaşlara yönelik özel finansman çözümleri sunulmaya devam ediyor. Bu kapsamda, emekli maaşını PTT üzerinden alan bireyler için özel olarak sunulan N Kolay Emekli Kredisi, avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla dikkat çekiyor.