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PTT'ye giden hemen çekecek! 50.000 TL sizi bekliyor

Emekli maaşını PTT'den alanlara özel sunulan N Kolay Emekli Kredisi ile %3,19'dan başlayan faiz oranlarıyla 100.000 TL'ye kadar finansman desteği sağlanıyor.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 15:38
PTT’ye giden hemen çekecek! 50.000 TL sizi bekliyor

PTT'den maaş alan emeklilere özel kredi: %3,19'dan başlayan faizlerle 100.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaç kredisi, kolay başvuru ve esnek vadelerle!

PTT’ye giden hemen çekecek! 50.000 TL sizi bekliyor

Günümüzde nakit ihtiyacının arttığı bu dönemde, emekli vatandaşlara yönelik özel finansman çözümleri sunulmaya devam ediyor. Bu kapsamda, emekli maaşını PTT üzerinden alan bireyler için özel olarak sunulan N Kolay Emekli Kredisi, avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla dikkat çekiyor.

PTT’ye giden hemen çekecek! 50.000 TL sizi bekliyor

💳 100.000 TL'YE KADAR NAKİT KREDİ İMKANI

PTT iş birliğiyle sunulan N Kolay Emekli Kredisi kapsamında, maaşını PTT'den alan emeklilere %3,19'dan başlayan faiz oranlarıyla 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlanıyor. Kampanyanın önemli detayları şu şekilde:

  • Faiz oranları: %3,19 ile %6,99 aralığında

  • Kredi limiti: En az 1.250 TL, en fazla 100.000 TL

  • Kredi tahsis ücreti: Kullanılan kredi tutarının %0,5'i (binde 5)

  • Yaş sınırı: Kredi vadesiyle birlikte toplam yaş sınırı 83. (Örneğin; 80 yaşındaki bir müşteri en fazla 3 yıl vadeli kredi alabilir.)

PTT’ye giden hemen çekecek! 50.000 TL sizi bekliyor

🧾 ÖRNEK AYLIK TAKSİT HESAPLAMASI (%3,19 FAİZ ORANIYLA)

Kredi Tutarı 12 Ay Taksit 24 Ay Taksit 36 Ay Taksit
1.250 TL 134,33 TL 83,22 TL 67,46 TL
5.000 TL 537,31 TL 332,89 TL 269,84 TL
10.000 TL 1.074,33 TL 665,78 TL 539,68 TL
PTT’ye giden hemen çekecek! 50.000 TL sizi bekliyor
20.000 TL 2.149,26 TL 1.331,55 TL 1.079,37 TL
30.000 TL 3.223,89 TL 1.997,33 TL 1.619,05 TL