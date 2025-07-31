PTT’ye giden hemen çekecek! 50.000 TL sizi bekliyor

PTT'den maaş alan emeklilere özel kredi: %3,19'dan başlayan faizlerle 100.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaç kredisi, kolay başvuru ve esnek vadelerle! Günümüzde nakit ihtiyacının arttığı bu dönemde, emekli vatandaşlara yönelik özel finansman çözümleri sunulmaya devam ediyor. Bu kapsamda, emekli maaşını PTT üzerinden alan bireyler için özel olarak sunulan N Kolay Emekli Kredisi, avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla dikkat çekiyor. 💳 100.000 TL'YE KADAR NAKİT KREDİ İMKANI PTT iş birliğiyle sunulan N Kolay Emekli Kredisi kapsamında, maaşını PTT'den alan emeklilere %3,19'dan başlayan faiz oranlarıyla 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlanıyor. Kampanyanın önemli detayları şu şekilde: Faiz oranları: %3,19 ile %6,99 aralığında Kredi limiti: En az 1.250 TL, en fazla 100.000 TL Kredi tahsis ücreti: Kullanılan kredi tutarının %0,5'i (binde 5) Yaş sınırı: Kredi vadesiyle birlikte toplam yaş sınırı 83. (Örneğin; 80 yaşındaki bir müşteri en fazla 3 yıl vadeli kredi alabilir.) 🧾 ÖRNEK AYLIK TAKSİT HESAPLAMASI (%3,19 FAİZ ORANIYLA) Kredi Tutarı 12 Ay Taksit 24 Ay Taksit 36 Ay Taksit 1.250 TL 134,33 TL 83,22 TL 67,46 TL 5.000 TL 537,31 TL 332,89 TL 269,84 TL 10.000 TL 1.074,33 TL 665,78 TL 539,68 TL 20.000 TL 2.149,26 TL 1.331,55 TL 1.079,37 TL 30.000 TL 3.223,89 TL 1.997,33 TL 1.619,05 TL 40.000 TL 4.298,52 TL 2.663,11 TL 2.158,74 TL 50.000 TL 5.373,15 TL 3.328,88 TL 2.698,42 TL 📌 BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ Kredi başvurusu, sadece emeklinin kendisi tarafından, T.C. kimlik kartı ile PTT iş yerlerinden bizzat yapılabilir. Vekaletname ile kredi başvurusu kabul edilmez. Tüm kredi değerlendirmeleri, ilgili Banka tarafından yapılmakta olup; PTT veya üçüncü şahısların bu süreçte herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kredi başvuru evrakları, PTT iş yerlerinde ilgili bankanın formları aracılığıyla doldurulup imzalanmalıdır. Kredi kapsamında alınan masraf ve sigorta ücretleri, bankalar tarafından belirlenir. Geri ödeme ya da itiraz talepleri doğrudan ilgili Banka'ya iletilmelidir. Cayma hakkı işlemleri de iş yerlerinden yapılmamakta olup; iptal ya da fesih başvuruları yine doğrudan bankaya yönlendirilmelidir.