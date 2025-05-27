Papara hesabı nasıl kapatılır, üyelik nasıl iptal edilir? Bakiyedeki paramı nasıl çekerim, başka banka hesabına gönderebilir miyim?
Türkiye'de yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen geniş çaplı operasyonlarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Finansal teknolojiler sektörünün bilinen isimlerinden biri olan Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı "örgüt lideri" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, "Papara üyeliği nasıl iptal edilir?" sorusunu araştırıyor. İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 09:30