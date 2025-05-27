Kadraj Galeri Kadraj İkon Papara hesabı nasıl kapatılır, üyelik nasıl iptal edilir? Bakiyedeki paramı nasıl çekerim, başka banka hesabına gönderebilir miyim?

Papara hesabı nasıl kapatılır, üyelik nasıl iptal edilir? Bakiyedeki paramı nasıl çekerim, başka banka hesabına gönderebilir miyim?

Türkiye'de yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen geniş çaplı operasyonlarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Finansal teknolojiler sektörünün bilinen isimlerinden biri olan Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı "örgüt lideri" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, "Papara üyeliği nasıl iptal edilir?" sorusunu araştırıyor. İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 09:30
Papara hesabı nasıl kapatılır, üyelik nasıl iptal edilir? Bakiyedeki paranızı nasıl alabilirsiniz?

Papara, kullanıcılarına hesaplarını istedikleri zaman kapatma imkanı sunuyor. Ancak Papara hesabını kapatmadan önce bazı önemli detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte Papara hesabınızı kapatmak için bilmeniz gerekenler ve adım adım işlem rehberi.

Papara hesabı nasıl kapatılır, üyelik nasıl iptal edilir? Bakiyedeki paranızı nasıl alabilirsiniz?

Papara Hesabı ile Papara Card Aynı Değil!

Kullanıcıların en çok karıştırdığı konulardan biri, Papara hesabı ile Papara Card'ların ayrı şeyler olduğu düşüncesi. Oysa durum tam tersi. Tüm Papara Card'lar, doğrudan Papara hesabınıza bağlı çalışır.

Papara hesabı nasıl kapatılır, üyelik nasıl iptal edilir? Bakiyedeki paranızı nasıl alabilirsiniz?

Bu nedenle hesabınızı kapattığınızda tüm Papara Card'larınız otomatik olarak iptal edilir ve bir daha uygulamaya giriş yapamazsınız.

Papara hesabı nasıl kapatılır, üyelik nasıl iptal edilir? Bakiyedeki paranızı nasıl alabilirsiniz?

Papara Hesabı Nasıl Kapatılır?

Papara hesabınızı kapatmak için iki farklı yöntem bulunuyor:

1. Uygulama veya Web Üzerinden Kapatma

Papara mobil uygulamasına ya da papara.com adresine giriş yapın.

Hesabım > Ayarlar > Hesabı Kapat adımlarını takip ederek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Papara hesabı nasıl kapatılır, üyelik nasıl iptal edilir? Bakiyedeki paranızı nasıl alabilirsiniz?

2. Müşteri Hizmetlerini Arayarak Kapatma

Papara'ya kayıtlı olan cep telefonu numaranız üzerinden Papara Kullanıcı Destek Merkezini arayarak da hesabınızın kapatılmasını talep edebilirsiniz.