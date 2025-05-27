Papara hesabı nasıl kapatılır, üyelik nasıl iptal edilir? Bakiyedeki paramı nasıl çekerim, başka banka hesabına gönderebilir miyim?

Papara Hesabı ile Papara Card Aynı Değil!

Kullanıcıların en çok karıştırdığı konulardan biri, Papara hesabı ile Papara Card'ların ayrı şeyler olduğu düşüncesi. Oysa durum tam tersi. Tüm Papara Card'lar, doğrudan Papara hesabınıza bağlı çalışır.