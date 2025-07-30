ÖTV ödemeden sıfır otomobil! Fiat Egea 607.700 TL, Renault Clio 942.556 TL!

ÖTV NEDİR, ARAÇ FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), sıfır araçların fiyatlarının neredeyse yarısına denk gelen büyük bir maliyet kalemidir. Bu vergi tutarı aracın satış fiyatına doğrudan yansıdığı için özellikle düşük gelirli vatandaşlar için araç sahibi olmak zorlaşmaktadır. Ancak devlet, engelli vatandaşlara bu vergi yükünü hafifletecek önemli bir kolaylık sunuyor.