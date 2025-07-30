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ÖTV ödemeden sıfır otomobil! Fiat Egea 607.700 TL, Renault Clio 942.556 TL!

ÖTV muafiyetinden yararlanarak sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için Temmuz 2025 fiyat listesi belli oldu. Fiat Egea, Renault Clio ve Yeni Duster modellerinde güncel engelli indirimiyle alınabilecek fiyatlar haberimizde! ÖTV'siz sıfır araç fiyatları güncellendi! 607.700 TL'den başlayan fiyatlarla Egea, Clio ve Duster modelleri Temmuz'da listede.

Giriş Tarihi: 30.07.2025 15:19
ÖTV ödemeden sıfır otomobil! Fiat Egea 607.700 TL, Renault Clio 942.556 TL!

Sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen ancak yüksek vergiler nedeniyle beklemeye geçen vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşandı. ÖTV muafiyeti hakkı bulunan engelli bireyler için geçerli olan indirimli fiyatlar Temmuz 2025 itibarıyla güncellendi. Fiat, Renault ve Dacia gibi popüler markaların modelleri dikkat çeken indirimlerle listelendi.

ÖTV ödemeden sıfır otomobil! Fiat Egea 607.700 TL, Renault Clio 942.556 TL!

ÖTV NEDİR, ARAÇ FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), sıfır araçların fiyatlarının neredeyse yarısına denk gelen büyük bir maliyet kalemidir. Bu vergi tutarı aracın satış fiyatına doğrudan yansıdığı için özellikle düşük gelirli vatandaşlar için araç sahibi olmak zorlaşmaktadır. Ancak devlet, engelli vatandaşlara bu vergi yükünü hafifletecek önemli bir kolaylık sunuyor.

ÖTV ödemeden sıfır otomobil! Fiat Egea 607.700 TL, Renault Clio 942.556 TL!

KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİR?

ÖTV muafiyeti, yalnızca belirli şartları karşılayan bireyler için geçerlidir. %90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler doğrudan bu haktan faydalanabilirken, %40-89 arası engel oranına sahip olanlar için kısmi ÖTV indirimi uygulanıyor. Aynı zamanda bazı durumlarda KDV avantajı da sağlanabiliyor. Bu düzenlemelerle birlikte araç fiyatları neredeyse yarı yarıya düşüyor.

ÖTV ödemeden sıfır otomobil! Fiat Egea 607.700 TL, Renault Clio 942.556 TL!

🚘 TEMMUZ 2025 GÜNCEL ÖTV'SİZ ARAÇ FİYAT LİSTESİ:

📍 Fiat Egea (Sedan - 2025 Model)

Donanım Paketi Motor Fiyat (TL)
EASY 1.4 Fire 95 HP Manuel 607.700
EASY 1.6 M.Jet 130 HP Manuel 788.200
EASY 1.6 M.Jet 130 HP Otomatik (DCT) 891.600
URBAN 1.4 Fire 95 HP Manuel 674.400
URBAN 1.6 M.Jet 130 HP Manuel 821.600
URBAN 1.6 M.Jet 130 HP Otomatik (DCT) 918.200
LOUNGE 1.4 Fire 95 HP Manuel 707.700
LOUNGE 1.6 M.Jet 130 HP Manuel 854.900
ÖTV ödemeden sıfır otomobil! Fiat Egea 607.700 TL, Renault Clio 942.556 TL!

📍 Renault Clio (2025 Model)

Donanım Paketi Motor Fiyat (TL)
Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP Otomatik 942.556
Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90 HP Otomatik 1.018.111