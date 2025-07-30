ÖTV ödemeden sıfır otomobil! Fiat Egea 607.700 TL, Renault Clio 942.556 TL!

ÖTV muafiyetinden yararlanarak sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için Temmuz 2025 fiyat listesi belli oldu. Fiat Egea, Renault Clio ve Yeni Duster modellerinde güncel engelli indirimiyle alınabilecek fiyatlar haberimizde! ÖTV'siz sıfır araç fiyatları güncellendi! 607.700 TL'den başlayan fiyatlarla Egea, Clio ve Duster modelleri Temmuz'da listede.
|Donanım Paketi
|Motor
|Fiyat (TL)
|EASY 1.4 Fire 95 HP
|Manuel
|607.700
|EASY 1.6 M.Jet 130 HP
|Manuel
|788.200
|EASY 1.6 M.Jet 130 HP
|Otomatik (DCT)
|891.600
|URBAN 1.4 Fire 95 HP
|Manuel
|674.400
|URBAN 1.6 M.Jet 130 HP
|Manuel
|821.600
|URBAN 1.6 M.Jet 130 HP
|Otomatik (DCT)
|918.200
|LOUNGE 1.4 Fire 95 HP
|Manuel
|707.700
|LOUNGE 1.6 M.Jet 130 HP
|Manuel
|854.900