Öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliği nedir? Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik neyi kapsıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aday öğretmenlik sürecine ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve aday öğretmenlerin adaylık süreçleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği yürürlüğe girmiş oldu. Peki, aday öğretmenlik nedir ve yeni yönetmelikte hangi düzenlemeler mevcut? İşte, yönetmeliğe ilişkin detaylar...