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Öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliği nedir? Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik neyi kapsıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aday öğretmenlik sürecine ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve aday öğretmenlerin adaylık süreçleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği yürürlüğe girmiş oldu. Peki, aday öğretmenlik nedir ve yeni yönetmelikte hangi düzenlemeler mevcut? İşte, yönetmeliğe ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 21.12.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:31
Öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliği nedir? Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik neyi kapsıyor?

2024 Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Bu yönetmelik ile beraber 12 Mayıs 2022'de yayımlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" ise yürürlükten kaldırıldı. Peki, 2024 aday öğretmenlik yeni yönetmelik kapsamı nedir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliği nedir? Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik neyi kapsıyor?

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ADAY ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİ

(RESMİ GAZETE)

Yönetmelikle, aday öğretmenlerin adaylık süreçleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, 18 Ekim 2024 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecekler, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak.

Adaylık süreci 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamayacak. Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'nı tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenlerin adaylıkları, süreç sonunda kaldırılarak öğretmenliğe atamaları yapılacak.

18 Ekim 2024 tarihinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlamayanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecekler de aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacak.

Öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliği nedir? Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik neyi kapsıyor?

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Adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

Öğretmenlerden öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar, uzman öğretmen ünvanı için düzenlenecek Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilecek.

Uzman öğretmenlerden, uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar başöğretmen ünvanı için düzenlenecek Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuru yapabilecek. Bu programı tamamlayanlar başöğretmen olacak.

Öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliği nedir? Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik neyi kapsıyor?

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18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara başöğretmen ünvanı verilecek.

Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacak.

Öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliği nedir? Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik neyi kapsıyor?

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Bu hesaba dâhil edilecek sürelerden bazıları şöyle: "Aday öğretmenlikte geçen süreler, Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görevliyken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri, eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler, vekil öğretmenlikte geçirilen süreler."

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