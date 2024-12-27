O ilçelerde musluktan su akmayacak! İSKİ su kesintisi bildirilen noktalar...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, şehirde su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler hakkında duyuru yaptı. Planlı bakım, onarım çalışmaları veya arızalar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su kesintileri olabiliyor. Vatandaşların "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, İstanbul'daki güncel su kesintisi bildirimleri ve arıza sorgulama ekranı...