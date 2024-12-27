Kadraj Galeri Kadraj İkon O ilçelerde musluktan su akmayacak! İSKİ su kesintisi bildirilen noktalar...

O ilçelerde musluktan su akmayacak! İSKİ su kesintisi bildirilen noktalar...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında bilgilendirme yaptı. Vatandaşlar su kesintilerinin yaşanacağı bölgeleri ve kesintilerin sona ereceği saatleri İSKİ'nin sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında planlı bakım, onarım çalışmaları ya da arızalar nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yaşanabilir. Peki, İstanbul'da su ne zaman gelecek? İşte 27 Aralık Cuma günü İSKİ'nin İstanbul su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranına ilişkin veriler...

Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:07
O ilçelerde musluktan su akmayacak! İSKİ su kesintisi bildirilen noktalar...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, şehirde su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler hakkında duyuru yaptı. Planlı bakım, onarım çalışmaları veya arızalar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde su kesintileri olabiliyor. Vatandaşların "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, İstanbul'daki güncel su kesintisi bildirimleri ve arıza sorgulama ekranı...

O ilçelerde musluktan su akmayacak! İSKİ su kesintisi bildirilen noktalar...

İSKİ ARIZA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki su kesintileri İSKİ tarafından yapılan duyurularla vatandaşların bilgisine sunuluyor. Hangi ilçelerde su kesintisi olacağıve kesintilerin ne zaman başlayıp biteceği İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilir. İstanbul sakinleri bölgesel kesinti bilgilerine resmi site üzerinden kolayca erişebilir.

O ilçelerde musluktan su akmayacak! İSKİ su kesintisi bildirilen noktalar...

BUGÜN HANGİ İLÇELERDE SU YOK?

İSKİ 26 Aralık Perşembe günü (dün) EYÜPSULTAN ilçesinin belirli semtleri için saat 13:00'a kadar arıza bildiriminde bulunmuştu. 27 Aralık Cuma günü için kayıtlarda henüz bir kesinti bildirimi kaydedilmedi.

O ilçelerde musluktan su akmayacak! İSKİ su kesintisi bildirilen noktalar...

Güncel bildirimlerden haberdar olmak için İSKİ resmi sitesinin duyurularını takip edebilirsiniz.

O ilçelerde musluktan su akmayacak! İSKİ su kesintisi bildirilen noktalar...

ARIZA ÖĞRENME VE BİLDİRME HATTI

Su kesintileriyle ilgili anlık bilgi almak veya su kesintisi bildiriminde bulunmak için İSKİ'nin çağrı merkezi olan Alo 185 numaralı hattı arayabilirsiniz.

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