O ilçelerde musluktan su akmayacak! İSKİ su kesintisi bildirilen noktalar...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında bilgilendirme yaptı. Vatandaşlar su kesintilerinin yaşanacağı bölgeleri ve kesintilerin sona ereceği saatleri İSKİ'nin sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında planlı bakım, onarım çalışmaları ya da arızalar nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yaşanabilir. Peki, İstanbul'da su ne zaman gelecek? İşte 27 Aralık Cuma günü İSKİ'nin İstanbul su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranına ilişkin veriler...
Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:07