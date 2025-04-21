Nostredamus 500 yıl önce kitabında yazmıştı: Francis’in ölümünün ardından ’Yeni Papa’ kehaneti! Vatikan bundan sonra...

Kehanette "Yaşlı Bir Papa" ve Ardından Gelen Bir Roman Vatandaşı Geçiyor

Nostradamus'un yazdığına göre, "Çok yaşlı bir Papa'nın ölümüyle... iyi yaşta bir Roman seçilecek. Onun hakkında tahtını zayıflattığı söylenecek... ama uzun süre oturacak ve keskin faaliyetler içinde olacak."