Nostredamus 500 yıl önce kitabında yazmıştı: Francis'in ölümünün ardından 'Yeni Papa' kehaneti! Vatikan bundan sonra...
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybetmesi 16. yüzyılda yaşayan ünlü kahin Nostradamus'un yıllar önce yazdığı kehanetleri yeniden gündeme getirdi. Nostradamus'un "yaşlı bir Papa'nın ölümü" ve ardından "orta yaşlı bir Romalı'nın seçileceği" yönündeki ifadeleri, yeni Papa'nın kim olacağına dair tartışmaları alevlendirdi. İşte 500 yıllık kehanetin ayrıntıları.
Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:22