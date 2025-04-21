Kadraj Galeri Kadraj İkon Nostredamus 500 yıl önce kitabında yazmıştı: Francis'in ölümünün ardından 'Yeni Papa' kehaneti! Vatikan bundan sonra...

Nostredamus 500 yıl önce kitabında yazmıştı: Francis'in ölümünün ardından 'Yeni Papa' kehaneti! Vatikan bundan sonra...

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybetmesi 16. yüzyılda yaşayan ünlü kahin Nostradamus'un yıllar önce yazdığı kehanetleri yeniden gündeme getirdi. Nostradamus'un "yaşlı bir Papa'nın ölümü" ve ardından "orta yaşlı bir Romalı'nın seçileceği" yönündeki ifadeleri, yeni Papa'nın kim olacağına dair tartışmaları alevlendirdi. İşte 500 yıllık kehanetin ayrıntıları.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:22 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:22
Nostredamus 500 yıl önce kitabında yazmıştı: Francis’in ölümünün ardından ’Yeni Papa’ kehaneti! Vatikan bundan sonra...

Fransız astrolog ve kahin Michel de Nostredame bilinen adıyla Nostradamus'un, Papa Francis'in ölümünü ve halefini yüzyıllar önce öngördüğü iddiaları yeniden gündeme geldi.

Nostredamus 500 yıl önce kitabında yazmıştı: Francis’in ölümünün ardından ’Yeni Papa’ kehaneti! Vatikan bundan sonra...

"Felaketlerin Kahini" Olarak Anılıyor

The New York Times'ta yer alan habere göre, 1555 yılında yayımlanan "Les Propheties" (Kehanetler) adlı kitabında Nostradamus; savaşlar, salgın hastalıklar, doğal afetler, iç karışıklıklar ve siyasi suikastlar gibi çok sayıda olayı kehanet şeklinde kaleme aldı.

Nostredamus 500 yıl önce kitabında yazmıştı: Francis’in ölümünün ardından ’Yeni Papa’ kehaneti! Vatikan bundan sonra...

Bu nedenle bazı çevreler tarafından "felaketlerin kahini" olarak anılıyor.

Nostredamus 500 yıl önce kitabında yazmıştı: Francis’in ölümünün ardından ’Yeni Papa’ kehaneti! Vatikan bundan sonra...

Daha önce Büyük Londra Yangını, Adolf Hitler'in yükselişi, 11 Eylül saldırıları, COVID-19 pandemisi ve Japonya'da geçen yıl yaşanan Yeni Yıl depremini öngördüğü öne sürülen Nostradamus'un son dönemde Papa Francis ile ilgili ifadeleri dikkat çekti.

Nostredamus 500 yıl önce kitabında yazmıştı: Francis’in ölümünün ardından ’Yeni Papa’ kehaneti! Vatikan bundan sonra...

Kehanette "Yaşlı Bir Papa" ve Ardından Gelen Bir Roman Vatandaşı Geçiyor

Nostradamus'un yazdığına göre, "Çok yaşlı bir Papa'nın ölümüyle... iyi yaşta bir Roman seçilecek. Onun hakkında tahtını zayıflattığı söylenecek... ama uzun süre oturacak ve keskin faaliyetler içinde olacak."