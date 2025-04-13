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Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi sorgulama ekranı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticileri desteklemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan mazot ve gübre desteği ödemeleri nisan ayında da yakından takip ediliyor. Tarlasına hazırlık yapan ve ekim sürecine giren çiftçilerin gözü kulağı hesaplarına yatacak destek ödemelerinde. Peki Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tarihler.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:50 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 12:50
Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi sorgulama ekranı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilerin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. 2025 yılında "Temel Destek" adı altında yeniden düzenlenen ödeme modeliyle çiftçilere önemli bir ekonomik katkı sağlanmaya devam ediyor.

Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi sorgulama ekranı!

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Beklenen Açıklama Geldi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Nisan ayı içerisinde yapılacak ödemeler için kimlik ve vergi numaralarının son hanesine göre tarihlerin belirlendiğini duyuran Bakan Yumaklı çiftçilerin e-Devlet üzerinden ödeme durumlarını sorgulayabileceklerini hatırlattı.

Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi sorgulama ekranı!

Mazot ve Gübre Desteği Ne Zaman Yatıyor?
Nisan ayı boyunca her cuma günü hesaplara yatırılacak olan destek ödemeleri, T.C. kimlik numarası (TCKN) ve vergi kimlik numarasının (VKN) son hanesine göre üç farklı tarihte yapılacak:

TCKN/VKN Son Hanesi 4 Olanlar: 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00'de

TCKN/VKN Son Hanesi 2 Olanlar: 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00'de

TCKN/VKN Son Hanesi 0 Olanlar: 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00'de

Bu tarihlerde, destek tutarları üreticilerin kayıtlı hesaplarına aktarılacak. Aynı tarihlerde, kırsal kalkınma yatırımları desteği de çiftçilerin kullanımına sunulacak.

Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi sorgulama ekranı!

Destekten Kimler Yararlanabiliyor?
Mazot ve gübre destek ödemeleri, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilere yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Sisteme kayıtlı olan çiftçiler, destekten faydalanma hakkına sahip.

Temel destek ödemeleri, hem planlama kapsamındaki ürünleri (buğday, arpa, mısır, nohut, mercimek, ayçiçeği, pamuk, soya, patates, kuru soğan, yem bitkileri ve diğerleri) yetiştiren üreticilere hem de planlama dışı ürün yetiştiren çiftçilere veriliyor.

Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi sorgulama ekranı!

Ancak planlama kapsamındaki ürünleri yetiştiren çiftçilere ilave destekler sağlanıyor:

Mazot maliyetinin %50'si

Gübre maliyetinin %25'i

Bu şekilde hem mazotun tamamı hem de gübrenin yarısı üreticiye ödenmiş oluyor.