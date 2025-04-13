Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi sorgulama ekranı!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticileri desteklemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan mazot ve gübre desteği ödemeleri nisan ayında da yakından takip ediliyor. Tarlasına hazırlık yapan ve ekim sürecine giren çiftçilerin gözü kulağı hesaplarına yatacak destek ödemelerinde. Peki Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tarihler.
Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 12:50