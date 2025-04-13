Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? 2025 mazot ve gübre desteği ödemesi sorgulama ekranı!

Destekten Kimler Yararlanabiliyor?

Mazot ve gübre destek ödemeleri, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilere yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Sisteme kayıtlı olan çiftçiler, destekten faydalanma hakkına sahip.

Temel destek ödemeleri, hem planlama kapsamındaki ürünleri (buğday, arpa, mısır, nohut, mercimek, ayçiçeği, pamuk, soya, patates, kuru soğan, yem bitkileri ve diğerleri) yetiştiren üreticilere hem de planlama dışı ürün yetiştiren çiftçilere veriliyor.