NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Nisan ayı enflasyon kira zam oranı ne kadar oldu? İş yeri, dükkan...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 enflasyon verilerini duyuracak. Açıklanan verilere göre konut kiralarına uygulanacak tavan zam oranı da netleşecek. Ev sahipleri ve kiracılar için kritik öneme sahip olan kira artış oranı 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirleniyor. Peki nisan ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplamalar.
Giriş Tarihi: 03.04.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 06:19