Kadraj Galeri Kadraj İkon NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Nisan ayı enflasyon kira zam oranı ne kadar oldu? İş yeri, dükkan...

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Nisan ayı enflasyon kira zam oranı ne kadar oldu? İş yeri, dükkan...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 enflasyon verilerini duyuracak. Açıklanan verilere göre konut kiralarına uygulanacak tavan zam oranı da netleşecek. Ev sahipleri ve kiracılar için kritik öneme sahip olan kira artış oranı 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirleniyor. Peki nisan ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplamalar.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 06:19
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Nisan ayı enflasyon kira zam oranı ne kadar oldu? İş yeri, dükkan...

Türkiye'de milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren Nisan 2025 kira zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Kira artış oranları her ay TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) verilerine göre belirleniyor.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Nisan ayı enflasyon kira zam oranı ne kadar oldu? İş yeri, dükkan...

Nisan 2025 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Nisan ayı kira artış oranı, Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 enflasyon verilerini 3 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da duyuracak.

Açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda, Nisan ayına ait kira zam oranı da belirlenecek.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Nisan ayı enflasyon kira zam oranı ne kadar oldu? İş yeri, dükkan...

Mart 2025 Kira Artış Oranı Ne Kadardı?

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2025 enflasyon verilerini açıkladığında Mart ayında uygulanacak kira artış oranı da belli olmuştu. Buna göre, 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanan kira artış oranı %53,83 olarak gerçekleşti.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Nisan ayı enflasyon kira zam oranı ne kadar oldu? İş yeri, dükkan...

Bir önceki ay olan Şubat 2025'te ise bu oran %56,35 olarak duyurulmuştu.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Nisan ayı enflasyon kira zam oranı ne kadar oldu? İş yeri, dükkan...

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanıyor?

Geçtiğimiz dönemde kira zamlarında uygulanan %25'lik tavan sınırı kaldırılmış ve yeniden enflasyon oranına dayalı sisteme geçilmişti. Bu çerçevede kira artışları, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranlarına göre belirleniyor.