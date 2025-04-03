NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Nisan ayı enflasyon kira zam oranı ne kadar oldu? İş yeri, dükkan...

Türkiye'de milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren Nisan 2025 kira zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Kira artış oranları her ay TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) verilerine göre belirleniyor.