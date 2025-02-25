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Nefes alış şekliniz Alzheimer'ın gizli belirtisi olabilir mi? Yeni araştırma şaşırttı!

Alzheimer hastalığının daha erken ve güvenilir şekilde tespit edilmesi, hastalara tanı sonrası daha iyi destek sağlanmasına ve hastalığın nasıl başladığının daha iyi anlaşılmasına olanak tanıyor. İngiltere ve Slovenya'dan araştırmacılar, belirli beyin aktiviteleri ve solunum düzenlerinin Alzheimer hastalığının erken belirtileri olabileceğini keşfetti.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 10:29
Nefes alış şekliniz Alzheimer’ın erken belirtisi olabilir mi? Yeni araştırma şaşırttı

Araştırma ekibi beyin oksijenlenmesinin nörodejeneratif hastalıklarla nasıl ilişkili olabileceğini incelemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 19 Alzheimer hastası ile hastalık taşımayan 20 kişinin beyin oksijenlenmesi kalp atış hızı, beyin dalgaları ve solunum çabası karşılaştırıldı.

Nefes alış şekliniz Alzheimer’ın erken belirtisi olabilir mi? Yeni araştırma şaşırttı

Yapılan analizlerde, kan damarlarına bağlı nöronlarda ve nöronlar ateşlendiğinde kan oksijen seviyelerindeki dalgalanmalarda farklılıklar tespit edildi.

Nefes alış şekliniz Alzheimer’ın erken belirtisi olabilir mi? Yeni araştırma şaşırttı

Alzheimer hastalarının beyinlerinde kan akışı ile beyin aktivitesinin senkronizasyonunun belirgin şekilde bozulduğu görüldü.

Nefes alış şekliniz Alzheimer’ın erken belirtisi olabilir mi? Yeni araştırma şaşırttı

Alzheimer Hastalarında Solunum Hızı Daha Yüksek

Araştırmada beklenmedik bir bulguya daha ulaşıldı. Alzheimer hastalarının solunum hızının, kontrol grubundaki bireylere kıyasla daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Nefes alış şekliniz Alzheimer’ın erken belirtisi olabilir mi? Yeni araştırma şaşırttı

Alzheimer hastalarının dakikada ortalama 17 nefes aldığı, kontrol grubundakilerin ise 13 nefes aldığı tespit edildi.