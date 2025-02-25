Nefes alış şekliniz Alzheimer'ın gizli belirtisi olabilir mi? Yeni araştırma şaşırttı!
Alzheimer hastalığının daha erken ve güvenilir şekilde tespit edilmesi, hastalara tanı sonrası daha iyi destek sağlanmasına ve hastalığın nasıl başladığının daha iyi anlaşılmasına olanak tanıyor. İngiltere ve Slovenya'dan araştırmacılar, belirli beyin aktiviteleri ve solunum düzenlerinin Alzheimer hastalığının erken belirtileri olabileceğini keşfetti.
Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 10:29