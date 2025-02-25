Nefes alış şekliniz Alzheimer'ın gizli belirtisi olabilir mi? Yeni araştırma şaşırttı!

Araştırma ekibi beyin oksijenlenmesinin nörodejeneratif hastalıklarla nasıl ilişkili olabileceğini incelemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 19 Alzheimer hastası ile hastalık taşımayan 20 kişinin beyin oksijenlenmesi kalp atış hızı, beyin dalgaları ve solunum çabası karşılaştırıldı.