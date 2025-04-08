NASA’nın sır gibi sakladığı liste açıklandı! Astronotlar gece gündüz bunu yiyormuş

Shepard'ın uçuşu yalnızca 15 dakika sürdüğü için uzayda yemek yemesine gerek olmadı. Ancak kendisinden haftalar önce, 12 Nisan 1961'de uzaya çıkan Sovyet kozmonot Yuri Gagarin, 108 dakikalık yolculuğunda ilk kez uzayda yemek yiyen insan oldu. Gagarin, bir tüp içinden sığır eti ve karaciğer ezmesi tüketti. O dönemde bilim insanları sıfır yerçekiminde yutkunmanın mümkün olup olmadığını dahi bilmiyordu.

İlerleyen yıllarda astronotların uzayda geçirdiği süreler uzayınca, yeme-içme ve hijyen koşulları daha da hayati hale geldi. Bugün astronotlar, uzun süreli görevler için dengeli ve bilimsel olarak hazırlanmış öğünlerle besleniyor.