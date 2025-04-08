NASA’nın sır gibi sakladığı liste açıklandı! Astronotlar gece gündüz bunu yiyormuş
Uzayda istediğimiz yemeği sipariş etmek mümkün değil. Bu nedenle astronotlar, uzayda sınırlı ve özel olarak hazırlanmış yiyeceklerle besleniyor. Space'de yayınlanan bilgilere göre, insanlı uzay yolculukları 1961'de başladı ve o günden bu yana astronotlar uzayda uzun süreli görevler üstleniyor. Uzayda tüketilen yemekler basit, pratik ve besleyici olmak zorunda. Peki astronotlar uzayda neler yer, hangi besinleri yiyemez? İşte NASA açıkladı!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:47