Narin Güran cinayetinde şok detay! Aile toplantısını inceleyen Ulusal Kriminal Büro’ya 46 siber saldırı! Amca Erhan Güran’a zorla getirme kararı

Tavşantepe Köyü'ndeki suskunluk sarmalı devam ederken ikinci duruşma gününe sayılı saatler kala yeni gelişmeler yaşandı.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz Hediye Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi olduğu ve Hediye Güran'ın korunduğunu iddia etti. Öte yandan Nevzat Bahtiyar'ın duruşmada yeni açıklamalarda bulunacağını söyledi.