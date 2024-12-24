Narin Güran cinayetinde şok detay! Aile toplantısını inceleyen Ulusal Kriminal Büro'ya 46 siber saldırı! Amca Erhan Güran'a zorla getirme kararı
Türkiye'nin aylardır katilini aradığı Narin Güran soruşturmasında ikinci duruşmaya sayılı günler kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Tavşantepe Köyü'nün susmasının nedeninin Hediye Güran ile Salim Güran ilişkisi olduğunu söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, mahkemede yeni itiraflar geleceğini de dile getirmişti. Öte yandan mahkeme aile toplantısının görüntülerini Ulusal Kriminal Büro'ya göndermişti. Büro Narin Güran cinayetini incelemeye aldıkları andan itibaren 46 siber saldırıya uğradıklarını açıkladı.
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:26