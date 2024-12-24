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Narin Güran cinayetinde şok detay! Aile toplantısını inceleyen Ulusal Kriminal Büro'ya 46 siber saldırı! Amca Erhan Güran'a zorla getirme kararı

Türkiye'nin aylardır katilini aradığı Narin Güran soruşturmasında ikinci duruşmaya sayılı günler kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Tavşantepe Köyü'nün susmasının nedeninin Hediye Güran ile Salim Güran ilişkisi olduğunu söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, mahkemede yeni itiraflar geleceğini de dile getirmişti. Öte yandan mahkeme aile toplantısının görüntülerini Ulusal Kriminal Büro'ya göndermişti. Büro Narin Güran cinayetini incelemeye aldıkları andan itibaren 46 siber saldırıya uğradıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:26
Narin Güran cinayetinde şok detay! Aile toplantısını inceleyen Ulusal Kriminal Büro’ya 46 siber saldırı! Amca Erhan Güran’a zorla getirme kararı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolup 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın katilleri hala bulunamadı.

Narin Güran cinayetinde şok detay! Aile toplantısını inceleyen Ulusal Kriminal Büro’ya 46 siber saldırı! Amca Erhan Güran’a zorla getirme kararı

Tavşantepe Köyü'ndeki suskunluk sarmalı devam ederken ikinci duruşma gününe sayılı saatler kala yeni gelişmeler yaşandı.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz Hediye Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi olduğu ve Hediye Güran'ın korunduğunu iddia etti. Öte yandan Nevzat Bahtiyar'ın duruşmada yeni açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Narin Güran cinayetinde şok detay! Aile toplantısını inceleyen Ulusal Kriminal Büro’ya 46 siber saldırı! Amca Erhan Güran’a zorla getirme kararı

3 İSME ZORLA GETİRME KARARI
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 26 Aralık'taki ikinci duruşması için ek karar aldı.

Narin Güran soruşturması kapsamında 3 isme ise zorla getirme kararı çıktı. Bu isimlerden biri aile üyelerinden.

Narin Güran cinayetinde şok detay! Aile toplantısını inceleyen Ulusal Kriminal Büro’ya 46 siber saldırı! Amca Erhan Güran’a zorla getirme kararı

Mahkeme, amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesini, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki R.A'nın ise cezaevinden celbini kararlaştırdı.

Narin Güran cinayetinde şok detay! Aile toplantısını inceleyen Ulusal Kriminal Büro’ya 46 siber saldırı! Amca Erhan Güran’a zorla getirme kararı

Amca Salim Güran ile WhatsApp yazışmaları çıkan işçisi tutuklu şüpheli R.A. ilk duruşmada "tanıklık yapmama hakkına sahip" olduğunun hatırlatılması üzerine "Tanıklık yapmak istemiyorum." demiş ve salondan çıkarılmıştı.

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