Narin Güran cinayetinde korunan kadın kim? Nevzat Bahtiyar’dan yeni itiraflar | Salim Güran ve Hediye Güran arasında ilişki mi var?

ANNE, AĞABEY, AMCA VE KOMŞU HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmada cesedi dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ile ağabey Enes Güran hakkında iddianame hazırlandı.