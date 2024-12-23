Narin Güran cinayetinde korunan kadın kim? Nevzat Bahtiyar’dan yeni itiraflar | Salim Güran ve Hediye Güran arasında ilişki mi var?

Türkiye 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın katilini merak ediyor. İkinci duruşmaya sayılı günler kala Nevzat Bahtiyar'ın avukat Ali Eryılmaz'dan şoke eden açıklamalar geldi. Eryılmaz, "Salim, Nevzat, Enes ve Yüksel" haricinde bir kadının korunduğunu söyledi. Öte yandan Eryılmaz, Nevzat Bahtiyar'dan 26 Aralık'taki duruşmada yeni açıklamalar geleceğini bildirdi. İşte Narin cinayeti hakkındaki son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.12.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:11