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Narin Güran cinayetinde korunan kadın kim? Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraflar | Salim Güran ve Hediye Güran arasında ilişki mi var?

Türkiye 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın katilini merak ediyor. İkinci duruşmaya sayılı günler kala Nevzat Bahtiyar'ın avukat Ali Eryılmaz'dan şoke eden açıklamalar geldi. Eryılmaz, "Salim, Nevzat, Enes ve Yüksel" haricinde bir kadının korunduğunu söyledi. Öte yandan Eryılmaz, Nevzat Bahtiyar'dan 26 Aralık'taki duruşmada yeni açıklamalar geleceğini bildirdi. İşte Narin cinayeti hakkındaki son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.12.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:11
Narin Güran cinayetinde korunan kadın kim? Nevzat Bahtiyar’dan yeni itiraflar | Salim Güran ve Hediye Güran arasında ilişki mi var?

Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın katili hala tespit edilemedi.

Narin Güran cinayetinde korunan kadın kim? Nevzat Bahtiyar’dan yeni itiraflar | Salim Güran ve Hediye Güran arasında ilişki mi var?

ANNE, AĞABEY, AMCA VE KOMŞU HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI
Soruşturmada cesedi dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ile ağabey Enes Güran hakkında iddianame hazırlandı.

Narin Güran cinayetinde korunan kadın kim? Nevzat Bahtiyar’dan yeni itiraflar | Salim Güran ve Hediye Güran arasında ilişki mi var?

4 SANIK MÜEBBET HAPİS

Dört sanık, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 7 Kasım günü görülen ilk duruşmada "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hâkim karşısına çıkmıştı.

Narin Güran cinayetinde korunan kadın kim? Nevzat Bahtiyar’dan yeni itiraflar | Salim Güran ve Hediye Güran arasında ilişki mi var?

GÖZLER İKİNCİ DURUŞMADA

Mahkemenin ara kararının ardından duruşma ertelendi. Sanıklar, 26 Aralık Perşembe günün 2'inci kez hakim karşısına çıkacak.

Narin Güran cinayetinde korunan kadın kim? Nevzat Bahtiyar’dan yeni itiraflar | Salim Güran ve Hediye Güran arasında ilişki mi var?

KORUNAN KADIN HEDİYE GÜRAN MI?

Türkiye Narin'in katilini merak ederken Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, katıldığı bir televizyon programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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