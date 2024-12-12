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Münbiç'te PKK/YPG'li teröristler okulu karargah yapmışlar! SMO o tüneli buldu

SMO'nun Suriye'de başlattığı Özgürlük Şafağı operasyonuyla PKK/YPG'den temizlenen Münbiç'te Buhteri adındaki bir okulun altında teröristlere ait tünel bulundu. SMO askerlerinden Musap Ömer "Tünel, hemen okulun altında bulunuyor. İnsanların özgürlüğünü kısıtlayan terör örgütü, okulları, hastaneleri ve sivilleri kalkan olarak kullanıp terör faaliyetleri yapmaya çalışıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 12.12.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:02
Münbiç’te PKK/YPG’li teröristler okulu karargah yapmışlar! SMO o tüneli buldu

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesindeki bir okulda teröristlerce kazılan tünel keşfedildi.

Münbiç’te PKK/YPG’li teröristler okulu karargah yapmışlar! SMO o tüneli buldu

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyon kapsamında Münbiç'i terörden kurtaran SMO güçleri, ilçede arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Münbiç’te PKK/YPG’li teröristler okulu karargah yapmışlar! SMO o tüneli buldu

Teröristlerce askeri karargah olarak kullanılan Buhteri adlı okulda yapılan araştırma kapsamında, PKK/YPG terör örgütü tarafından kazılan 1 kilometre uzunluğunda tünel ve örgüt unsurlarının terk ettiği eşyaların kalıntıları bulundu.

Münbiç’te PKK/YPG’li teröristler okulu karargah yapmışlar! SMO o tüneli buldu

SİVİLLERİ KALKAN YAPIYORLAR
Arama tarama çalışmalarına katılan SMO askerlerinden Musap Ömer, AA'ya yaptığı açıklamada, çalışmalar kapsamında bulundukları okulda 1 kilometre uzunluğunda tünel keşfettiklerini belirtti.

Münbiç’te PKK/YPG’li teröristler okulu karargah yapmışlar! SMO o tüneli buldu

Tünelin içerisinde patlayıcı bulduklarını kaydeden Ömer, "Tünel, hemen okulun altında bulunuyor. İnsanların özgürlüğünü kısıtlayan terör örgütü, okulları, hastaneleri ve sivilleri kalkan olarak kullanıp terör faaliyetleri yapmaya çalışıyor." dedi.

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