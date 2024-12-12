Münbiç'te PKK/YPG'li teröristler okulu karargah yapmışlar! SMO o tüneli buldu
SMO'nun Suriye'de başlattığı Özgürlük Şafağı operasyonuyla PKK/YPG'den temizlenen Münbiç'te Buhteri adındaki bir okulun altında teröristlere ait tünel bulundu. SMO askerlerinden Musap Ömer "Tünel, hemen okulun altında bulunuyor. İnsanların özgürlüğünü kısıtlayan terör örgütü, okulları, hastaneleri ve sivilleri kalkan olarak kullanıp terör faaliyetleri yapmaya çalışıyor." dedi.
Giriş Tarihi: 12.12.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:02