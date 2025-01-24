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Müge Anlı'ya büyü mü yapıldı? Home office üfürükçü tutuklandı! Sözleri şaşkınlık yarattı: Mehdi Bursa'da

Türkiye Müge Anlı'da yaşanan üfürükçü olayını konuşuyor. Anlı, home office üfürükçü Gönül Derman Aytimur'un maskesini düşürdü. Derman, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde özel yetenekleri olduğunu söyleyen Derman'ın Bursa'da özel görevdeyim diyerek Mehdi'nin kimliğini açıkladığı öğrenildi. Derman, "Daha bitmedi yeni başladı" dese de parmaklıklar ardına gönderildi. Öte yandan dünkü yayında Emine'nin annesi Gülhanım'ın canlı yayında koltuğun arasına muska yerleştirildiği iddia edilmişti. Anlı, bu iddiaya ilişkin açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 24.01.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:47
Müge Anlı’ya büyü mü yapıldı?

Emin ve Resul isimli iki genç eşleri Emine ve Hülya Gaygısız kardeşleri aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. İkili, eşlerinin üfürükçü Gönül tarafından kandırıldığını anlatarak. Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı’ya büyü mü yapıldı? Home office üfürükçü tutuklandı! Sözleri şaşkınlık yarattı: Mehdi Bursa’da

Herkesin konuştuğu üfürükçü Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı.Kendini peygamber ilan eden üfürükçü, Mehdi'nin Bursa'da olduğunu söyledi. Üfürükçünün Gaygısız kardeşleri Almanya'da savaş çıkacak diyerek kandırdığı ve tüm mal varlıklarını satmalarını istediği ortaya çıktı.

Müge Anlı’ya büyü mü yapıldı? Home office üfürükçü tutuklandı! Sözleri şaşkınlık yarattı: Mehdi Bursa’da

TUTUKLANDI

Home office üfürükçü Gönül Derman Aytimur'un maskesini Müge Anlı düşürdü. Yayında Aytimur'un tüm yalanları ayağına dolandı. Aytimur, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı’ya büyü mü yapıldı? Home office üfürükçü tutuklandı! Sözleri şaşkınlık yarattı: Mehdi Bursa’da

TEHDİTLER SAVURDU

Bursa'da özel görevde olduğunu söyleyen Gönül Derman Aytimur, cezaevine götürülmeden önce "Mahkemede görüşeceğiz" diyerek tehditler savurdu. Aytimur, Mehdi olarak bahsettiği kişiyi de emniyet güçlerine açıkladı.

Müge Anlı’ya büyü mü yapıldı? Home office üfürükçü tutuklandı! Sözleri şaşkınlık yarattı: Mehdi Bursa’da

Bir üfürükçünün daha ipliğini pazara çıkaran Müge Anlı, "Bu olay herkese ders olsun. Lütfen bu tarz insanlara itibar etmeyin. Böyle insanlara paranızı kaptırmayın. Yazık günah. Bu paralar milli servet. Böyle insanların eline geçmesin" sözleriyle vatandaşları uyardı.