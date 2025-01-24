Bir üfürükçünün daha ipliğini pazara çıkaran Müge Anlı, "Bu olay herkese ders olsun. Lütfen bu tarz insanlara itibar etmeyin. Böyle insanlara paranızı kaptırmayın. Yazık günah. Bu paralar milli servet. Böyle insanların eline geçmesin" sözleriyle vatandaşları uyardı.