Türkiye Müge Anlı'da yaşanan üfürükçü olayını konuşuyor. Anlı, home office üfürükçü Gönül Derman Aytimur'un maskesini düşürdü. Derman, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde özel yetenekleri olduğunu söyleyen Derman'ın Bursa'da özel görevdeyim diyerek Mehdi'nin kimliğini açıkladığı öğrenildi. Derman, "Daha bitmedi yeni başladı" dese de parmaklıklar ardına gönderildi. Öte yandan dünkü yayında Emine'nin annesi Gülhanım'ın canlı yayında koltuğun arasına muska yerleştirildiği iddia edilmişti. Anlı, bu iddiaya ilişkin açıklamada bulundu.