Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce işlenmişti! Şaban Ataş cinayetinde flaş detay! Eski eş Emine Karabulut cinayetin detaylarını anlattı

Cinayet iddiası ile suçlanan ve sevgili olduklarını itiraf eden Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut ve arkadaşı Burhanettin Öztürk 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hakim karşısına çıktı. Karabulut, cinayeti Burhanettin'in işlediğini söylerken, Burhanettin Öztürk ise suçlamaları reddederek kendisine iftira atıldığını savundu. Cinayete ilişkin iddianamede tutuklu sanıklar eski eşi Emine Karabulut (44), oğlu Mert Ataş (23) ve Burhanettin Öztürk (46) ile adli kontrol şartı ile serbest kalan Emine Karabulut'un annesi Durkadın Karabulut (85) hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

Fethiye 3 Ağır Ceza mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Burhanettin Öztürk Akhisar ve Mert Ataş Ödemiş cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, İzmir kadın tutuk evinden getirilen Emine Karabulut ile annesi Durkadın Karabulut, Şaban Ataş'ın oğlu Mehmet Ataş öldürülen Şaban Ataş'ın kız kardeşiyle sanık avukatları katıldı.