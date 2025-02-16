Kadraj Galeri Kadraj İkon Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce işlenmişti! Şaban Ataş cinayetinde flaş detay! Eski eş Emine Karabulut cinayetin detaylarını anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce işlenmişti! Şaban Ataş cinayetinde flaş detay! Eski eş Emine Karabulut cinayetin detaylarını anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce aranan ve cesedi ormanlık alanda bulunan Şaban Ataş cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Cinayeti canlı yayında itiraf eden eski eş Emine Karabulut, kan donduran olayın detaylarını mahkemede anlattı. Oğul Mert Ataş ise "Elleri arkadan bağlıydı, boğazında ip vardı, evden çıkarılırken yardım etmek zorunda kaldım. Korktuğum için söyleyemedim" dedi.

Giriş Tarihi: 16.02.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:41
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce işlenmişti! Şaban Ataş cinayetinde flaş detay!

Cinayet iddiası ile suçlanan ve sevgili olduklarını itiraf eden Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut ve arkadaşı Burhanettin Öztürk 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hakim karşısına çıktı. Karabulut, cinayeti Burhanettin'in işlediğini söylerken, Burhanettin Öztürk ise suçlamaları reddederek kendisine iftira atıldığını savundu. Cinayete ilişkin iddianamede tutuklu sanıklar eski eşi Emine Karabulut (44), oğlu Mert Ataş (23) ve Burhanettin Öztürk (46) ile adli kontrol şartı ile serbest kalan Emine Karabulut'un annesi Durkadın Karabulut (85) hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

Fethiye 3 Ağır Ceza mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Burhanettin Öztürk Akhisar ve Mert Ataş Ödemiş cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, İzmir kadın tutuk evinden getirilen Emine Karabulut ile annesi Durkadın Karabulut, Şaban Ataş'ın oğlu Mehmet Ataş öldürülen Şaban Ataş'ın kız kardeşiyle sanık avukatları katıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce işlenmişti! Şaban Ataş cinayetinde flaş detay!

CİNAYETİ ANLATTI

Tutuklu sanık Emine Karabulut mahkemedeki ifadesinde 2010 yılında boşandığı Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam ettiğini ve Burhanettin Öztürk ile 2006 yılından bu yana ilişkisinin olduğunu söyledi. Karabulut "Olay günü evde Şaban, ben annem Durkadın, Mert vardı. Burhanettin 8 gibi geldi. Şaban ile bir yere gideceklerdi, Şaban'ı uyandır dedi, evimiz dubleks, aşağıda mutfak üstte yatak odaları var. Kahvaltıya oturduk, kahvaltıda annem, Burhanettin, Şaban vardı. Wife konusunda tartışma çıktı. Ben Mehmet'in odasına kablo aramaya çıktım, o arada Burhanettin'in sesini duydum, aşağı indiğimde Şaban'a bir şey vurulmuş diz üstünde duruyordu, kan yoktu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce işlenmişti! Şaban Ataş cinayetinde flaş detay!

Burhanettin yukarıda yatan oğlum Mert'i çağırmamı istedi. Mert'i çağırmaya gittim uyanmadı, yeniden aşağıya indiğimde, Burhanettin Şaban'ın boynuna ip dolamış sıkıyordu. Burhanettin'i ittirdim ne yapıyorsun dedim o da beni ittirdi, tekrar yukarı çıkıp Mert'i çağırdım aşağıya indik. Mert Burhanettin'in üstüne yürüdü, onu da ittirdi. Burhanettin Şaban'ın ceplerini boşaltmamı istedi, sigara, 1250 TL para, telefon ve anahtarları aldım, cesedi halı örtüsüne sardık. Ben Mert ve Burhanettin depoya indirdik. Mert taşımak istemedi ona baskı uyguladı" ifadelerini kullandı.

Şaban'ın telefonu aracılığı ile onun hesabından kendisine 36 Bin TL gönderdiğini de itiraf eden Emine Karabulut cesedi ormanlık alana atma konusunda ise "Burhanettin aracın arkasına hameş bağlamış Seki'deki annemin evine eşya götürecektik.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce işlenmişti! Şaban Ataş cinayetinde flaş detay!

Cesedi Mert, ben ve Burhanettin koyduk, daha sonra Mert ve annem araca binmek istemedi baskı uygulayarak araca bindirdi. Sekiye giderken Burhanettin'in belirlediği yere cesedi bıraktık, üstünü örtmedi. Seki'ye gittik diğer eşyaları bıraktık, gece 04.30'da cesedin yanına gittik ve Burhanettin çapa ile cesedin üstünü örttü" dedi. Daha sonra iki oğlu ile birlikte giderek kayıp ihbarında bulunduklarını söyledi. Korktukları için ise olayı polise anlatamadıklarını belirtti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce işlenmişti! Şaban Ataş cinayetinde flaş detay!

"KORKTUĞUM İÇİN SESSİZ KALDIM"

Tutuklu sanık Mert Ataş ise ifadesinde, "Cinayetin işlendiği gün odamdan aşağıya indiğimde babamın elleri arkadan bağlıydı, boğazında ip vardı, hareketsizdi, evden çıkarılırken yardım etmek zorunda kaldım. Emniyete gidip her şeyi anlatmak istedim ama Burhanettin'in annem ve kardeşlerime zarar vermesinden korktum" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Mert Ataş cezaevi mahkum kabul bölümünde "Burhanettin bana cinayeti sen üstlen, sen dışarıda bize bakamazsın dedi. Ben kabul etmeyince, tamam o zaman hepimiz yatarız annen itiraf etmeseydi hiçbir şey olmayacaktı dedi" diye konuştu.