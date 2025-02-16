Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce işlenmişti! Şaban Ataş cinayetinde flaş detay! Eski eş Emine Karabulut cinayetin detaylarını anlattı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce aranan ve cesedi ormanlık alanda bulunan Şaban Ataş cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Cinayeti canlı yayında itiraf eden eski eş Emine Karabulut, kan donduran olayın detaylarını mahkemede anlattı. Oğul Mert Ataş ise "Elleri arkadan bağlıydı, boğazında ip vardı, evden çıkarılırken yardım etmek zorunda kaldım. Korktuğum için söyleyemedim" dedi.
Giriş Tarihi: 16.02.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:41