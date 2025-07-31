MTV ve gelir vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün! Gecikenlere yüzde 4,5 faiz uygulanacak! Ödeme nasıl ve nereden yapılır?

MTV Yılda İki Kez Ödeniyor

MTV, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit yılın başında, ikinci taksit ise tam ortasında ödeniyor. Araç sahiplerinin bütçelerini planlaması açısından bu iki dönem oldukça önem taşıyor.