Kadraj Galeri Kadraj İkon MTV ve gelir vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün! Gecikenlere yüzde 4,5 faiz uygulanacak! Ödeme nasıl ve nereden yapılır?

MTV ve gelir vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün! Gecikenlere yüzde 4,5 faiz uygulanacak! Ödeme nasıl ve nereden yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Bugün ödemelerini gerçekleştirmeyen mükellefler aylık %4,5 oranında gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Ayrıca vergi borcu bulunan araçların araç muayenesinden geçmesine izin verilmeyecek. Peki ödeme nasıl ve nereden yapılır? İşte bilinmesi gerekenler.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 10:05
MTV ve gelir vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün! Gecikenlere yüzde 4,5 faiz uygulanacak! Ödeme nasıl ve nereden yapılır?

2025 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile 2024 yılında elde edilen gelir vergisi ikinci taksitlerinin ödeme süresi bugün sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan duyuruya göre, mükelleflerin bu önemli vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi gerekiyor.

MTV ve gelir vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün! Gecikenlere yüzde 4,5 faiz uygulanacak! Ödeme nasıl ve nereden yapılır?

Ödeme Süreci ve Kanalları

Vergi ödemeleri, GİB'in sunduğu çeşitli dijital ve fiziki kanallar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden kredi kartı, banka kartı ya da banka hesapları kullanılarak ödeme yapılabiliyor. Ayrıca, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bankalara ait kartlar da geçerli ödeme araçları arasında bulunuyor.

MTV ve gelir vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün! Gecikenlere yüzde 4,5 faiz uygulanacak! Ödeme nasıl ve nereden yapılır?

Mükellefler MTV ödemelerini şifreye gerek duymadan, sadece plaka numarası, T.C. kimlik numarası ve tescil ya da sahiplik belgesi tarihi bilgilerinden biriyle kolayca tamamlayabiliyor. Vergi daireleri ve PTT iş yerleri de ödeme noktaları arasında yer alıyor.

MTV ve gelir vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün! Gecikenlere yüzde 4,5 faiz uygulanacak! Ödeme nasıl ve nereden yapılır?

İnternet Üzerinden Ödeme Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ödemelerin sağlıklı ve güvenli biçimde gerçekleşmesi için mükelleflerin yalnızca "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet sitelerini kullanmaları büyük önem taşıyor. Sahte siteler ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

MTV ve gelir vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün! Gecikenlere yüzde 4,5 faiz uygulanacak! Ödeme nasıl ve nereden yapılır?

MTV Yılda İki Kez Ödeniyor

MTV, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit yılın başında, ikinci taksit ise tam ortasında ödeniyor. Araç sahiplerinin bütçelerini planlaması açısından bu iki dönem oldukça önem taşıyor.