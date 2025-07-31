MTV ve gelir vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün! Gecikenlere yüzde 4,5 faiz uygulanacak! Ödeme nasıl ve nereden yapılır?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Bugün ödemelerini gerçekleştirmeyen mükellefler aylık %4,5 oranında gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Ayrıca vergi borcu bulunan araçların araç muayenesinden geçmesine izin verilmeyecek. Peki ödeme nasıl ve nereden yapılır? İşte bilinmesi gerekenler.
Giriş Tarihi: 31.07.2025 10:05