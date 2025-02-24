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MTA 30 sözleşmeli personel alımı şartları neler? MTA personel alımı kadro ve kontenjanları nasıl?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 30 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuru süreci ve adaylardan istenen şartlar belli oldu. Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda görevlendirilecek personeller için detaylı bilgilere MTA'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 11:34
MTA 30 sözleşmeli personel alımı şartları neler? MTA personel alımı kadro ve kontenjanları nasıl?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 30 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı branşlarda yapılacak alımla ilgili başvuru şartları ve detaylar merak ediliyor.

MTA 30 sözleşmeli personel alımı şartları neler? MTA personel alımı kadro ve kontenjanları nasıl?

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

MTA'nın duyurusuna göre, başvurular 24 Şubat - 8 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MTA 30 sözleşmeli personel alımı şartları neler? MTA personel alımı kadro ve kontenjanları nasıl?

Adaylar, başvurularını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden online olarak yapabilecekler.

MTA 30 sözleşmeli personel alımı şartları neler? MTA personel alımı kadro ve kontenjanları nasıl?

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

MTA, farklı branşlarda istihdam edilmek üzere toplam 30 sözleşmeli personel alacak. Alım yapılacak kadrolar arasında mühendislik, teknik personel ve destek hizmetleri gibi çeşitli alanlar bulunuyor.

MTA 30 sözleşmeli personel alımı şartları neler? MTA personel alımı kadro ve kontenjanları nasıl?

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru yapacak adaylarda aranan temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak
İlgili pozisyona uygun eğitim düzeyine sahip olmak
2022 veya 2023 KPSS (B) grubu puanına sahip olmak

Her pozisyon için özel başvuru şartları ve nitelikler, MTA'nın yayımladığı ilanda detaylı şekilde belirtilmiştir.