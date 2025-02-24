MTA 30 sözleşmeli personel alımı şartları neler? MTA personel alımı kadro ve kontenjanları nasıl?

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru yapacak adaylarda aranan temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak

İlgili pozisyona uygun eğitim düzeyine sahip olmak

2022 veya 2023 KPSS (B) grubu puanına sahip olmak

Her pozisyon için özel başvuru şartları ve nitelikler, MTA'nın yayımladığı ilanda detaylı şekilde belirtilmiştir.