MTA 30 sözleşmeli personel alımı şartları neler? MTA personel alımı kadro ve kontenjanları nasıl?
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 30 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuru süreci ve adaylardan istenen şartlar belli oldu. Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda görevlendirilecek personeller için detaylı bilgilere MTA'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 11:34