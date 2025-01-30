Kadraj Galeri Kadraj İkon MSÜ geç başvuru ekranı 2025: Milli Savunma Üniversitesi sınavı geç başvuru ücreti kaç TL?

MSÜ geç başvuru ekranı 2025: Milli Savunma Üniversitesi sınavı geç başvuru ücreti kaç TL?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavına katılmak isteyen adaylar için normal başvuru süreci sona erdi. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, MSÜ başvuruları 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında alındı. Ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru imkanı bulunuyor. Peki MSÜ geç başvuruları ne zaman? Geç başvuru ücreti kaç TL? İşte merak edilen soruların cevabı.

Giriş Tarihi: 30.01.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 06:21
MSÜ geç başvuru ekranı 2025: Milli Savunma Üniversitesi sınavı geç başvuru ücreti kaç TL?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılmak isteyen adaylar için normal başvuru süreci 27 Ocak 2025 itibarıyla sona erdi. Ancak, başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru imkanı bulunuyor. ÖSYM takvimine göre belirlenen MSÜ 2025 geç başvuru tarihi ve ücreti açıklandı.

MSÜ geç başvuru ekranı 2025: Milli Savunma Üniversitesi sınavı geç başvuru ücreti kaç TL?

MSÜ 2025 Geç Başvuru Tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılmak isteyen adaylar için normal başvuru süreci sona erdi. ÖSYM takvimine göre, MSÜ başvuruları 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında alındı. Ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru hakkı tanındı.

MSÜ geç başvuru ekranı 2025: Milli Savunma Üniversitesi sınavı geç başvuru ücreti kaç TL?

MSÜ 2025 Geç Başvuruları Ne Zaman?
MSÜ sınavına katılmak isteyen ancak normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 30 Ocak 2025 Perşembe olarak belirlendi.

Geç başvuru sürecinde adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak başvuru yapabilecek.

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MSÜ geç başvuru ekranı 2025: Milli Savunma Üniversitesi sınavı geç başvuru ücreti kaç TL?

MSÜ 2025 Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Normal başvuru döneminde MSÜ sınav ücreti 450 TL olarak belirlenmişti. Ancak geç başvuru ücretleri her yıl %50 artırımlı olarak uygulanıyor.

Bu kapsamda, MSÜ 2025 geç başvuru ücreti 675 TL olacak.

Adaylar, ödemelerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden online olarak veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapabilecekler.

MSÜ geç başvuru ekranı 2025: Milli Savunma Üniversitesi sınavı geç başvuru ücreti kaç TL?

MSÜ 2025 Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, 2025 MSÜ sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Adaylar bu sınav ile Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için başvuru sürecini tamamlamış olacaklar.