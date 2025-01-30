MSÜ geç başvuru ekranı 2025: Milli Savunma Üniversitesi sınavı geç başvuru ücreti kaç TL?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınavına katılmak isteyen adaylar için normal başvuru süreci sona erdi. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, MSÜ başvuruları 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında alındı. Ancak başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru imkanı bulunuyor. Peki MSÜ geç başvuruları ne zaman? Geç başvuru ücreti kaç TL? İşte merak edilen soruların cevabı.
Giriş Tarihi: 30.01.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 06:21