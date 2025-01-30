MSÜ geç başvuru ekranı 2025: Milli Savunma Üniversitesi sınavı geç başvuru ücreti kaç TL?

MSÜ 2025 Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, 2025 MSÜ sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Adaylar bu sınav ile Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için başvuru sürecini tamamlamış olacaklar.